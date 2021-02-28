Не пневмония и не COVID-19: Жена раскрыла настоящий диагноз Михаила Боярского

Михаил Боярский попал в больницу 16 февраля, но уже спустя день благополучно ее покинул. Фото: Светлана ЧЕРНЫШОВА

Госпитализация Народного артиста РСФСР Михаила Боярского в научно-клинический центр имени Соколова в Санкт-Петербурге наделала немало шума. Журналисты «диагностировали» у звезды «Трех мушкетеров», «Человека с бульвара Капуцинов» и множества других культовых фильмов и сериалов то коронавирус, то пневмонию, однако к истине, как оказалось, не приблизился никто. Настоящий диагноз знаменитого актера в воскресенье, 28 февраля, в беседе с «КП-Санкт-Петербург» назвала его супруга, Народная артистка России и художественный руководитель театра Ленсовета Лариса Луппиан.

- У Миши было небольшое воспаление поджелудочной железы, - рассказала она. – Это официальный диагноз, который ему поставили в больнице. Просто короткий приступ, сейчас он, к счастью, уже давно прошел.

По словам Ларисы Луппиан, Михаил Боярский пришел в норму уже на второй день пребывания в больнице. Правда, кое-какие медицинские процедуры ему пройти все же пришлось: к примеру, актеру ставили капельницу.

Кстати, этот диагноз еще и не позволяет никаким образом связать внезапную госпитализацию актера с прививкой от коронавируса. Ларису Луппиан это также подтверждает:

- Мы все вакцинировались – я, Миша, наши дети, - рассказала актриса. – Причем мы уже успели ввести и первую и вторую дозу – Миша ревакцинацию, например, вообще проходил 27 января. Никаких побочных эффектов не было. Ни боли, ни температуры, ни головокружения – вообще ничего. Так что это точно не вакцина.

Напомним: Михаила Боярского госпитализировали 16 февраля. По информации «Комсомолки», ночью у него поднялась температура, и родные вызвали ему скорую помощь. К слову, ранее в том же Центре проходила лечение легендарная Алиса Фрейндлих – на больничную койку она попала еще в конце прошлого года. Выздоровление далось ей тяжело, но врачи все же поставили звезду «Трех мушкетеров», «Соломенной шляпки» и «Сталкера» на ноги.