Окончательная причина смерти экс-солистки группы Little big Анна Кастнельянос будет установлена после вскрытия судмедэкспертами. Об этом сообщила соседям сестра Анны Ксения, которая ездила в морг. Тело артистки нашли в ее квартире на Рыбацком проспекте. В последнее время Анна сильно недомогала и была практически прикована к постели. Поэтому ей требовалась помощь волонтеров, которым артистка рассказала, что ездила вместе с друзьями в машине и застудила спину. Поэтому попросила принести ей домой лекарства.Тело Анны обнаружили в полдень 28 февраля. Волонтер, пришедшая проведать Анну, позвонила в квартиру к соседям и сообщила, что та не открывает дверь. После того, как квартиру вскрыли, артистку обнаружили мертвой. На ее теле не оказалось следов насилия.Тело Анны было направлено в морг для вскрытия. Туда же ездила сестра артистки Ксения, которая после этого сообщила соседям предварительную причину смерти - алкоголь наложился на заболевание.У артистки был диагноз ахондроплазия. Из-за этого ее рост составлял 129 сантиметров. Для поклонников Анны ее смерть стала шоком.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Бывшая солистка группы Little big Анна Кастнельянос найдена мертвой в петербургской квартиреАртистку обнаружил волонтер, который пришел ее проведать (подробности)«Алкоголь усугубил травму»: Судмедэксперты сделали первые выводы о причинах смерти бывшей солистки Little bigСестра погибшей Анны Кастнельянос ездила в морг, чтобы узнать, от чего она скончалась (подробности)