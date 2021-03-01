«Для меня она всегда жива»: Илья Прусикин о смерти бывшей солистки Little Big Анны Кастельянос

Илья Прусикин отреагировал на смерть Анны Кастельянос (права). Фото: кадр с видео YouTUBE

Лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин прокомментировал смерть бывшей участницы музыкального коллектива, солистки Анна Кастельянос. О внезапной гибели певицы стало известно 1 марта.

- Не стало хорошего человека... С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе... Для меня она всегда жива! - написал на своей страничке в Инстаграме Прусикин.

Прусикин опубликовал пост у себя в Инстаграме. Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Напомним, что тело 39-летней исполнительницы было найдено днем 28 февраля в ее квартире в петербургском районе Рыбацкое. На то, что его подопечная не отвечает на звонки, обратил внимание волонтер, помогавший Анне с покупкой лекарств. По словам соседей, женщина недавно застудила спину, из-за чего сильно болела.

При этом Кастельянос имела третью группу инвалидности и параллельно с таблетками употребляла алкоголь. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Региональное управление Следственного комитета России уже начало проверку по факту смерти певицы.