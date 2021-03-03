Печальный ангел появился на набережной реки Карповки, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Скульптуру установили в память о всех медиках Северной столицы, погибших от коронавируса во время пандемии. На открытие памятника приехал и губернатор города.- Я благодарен, что меня пригласили на открытие мемориала. Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей – студентов, врачей, просто прохожих. Но я уверен, что сюда специально будут приходить петербуржцы, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их, - завил на церемонии открытия Александр Беглов.Отметим, что сама скульптура, носящая название «Печальный ангел», была создана по модели известного петербургского художника Романа Шустрова, также ставшего жертвой коварной болезни. Скульптор, чьи работы есть во многих садах Северной столицы, умер от коронавиурса 14 мая 2020 года.Открывать памятник на набережной Карповки приехала вдова Рома на Шустрова Мария Касьяненко.Напомним, что в ноябре 2020 года на этом месте были установлены временные фигуры двух ангелов в медицинских халатах. Позднее здесь появится ссылка на виртуальную стену памяти всем погибшим врачам, ранее стоявшую на Малой Садовой улице.