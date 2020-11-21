Два ангела появились на месте будущего памятника медикам, погибшим от коронавируса

Две фигуры ангелов появились на месте будущего памятника погибшим медикам. Фото: vk.com/visboris

Фигуры двух белых ангелов появились днем 21 ноября на набережной реки Карповки. Там, где впоследствии будет установлен памятник медикам, погибшим от коронавируса при исполнении служебного долга.

- На набережной Карповки, где будет ангел в память о погибших медиках, появились еще два ангела, - написал на своей странице в соцсетях депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский.

Напомним, что недавно на месте будущего памятника установили закладной камень, а также табличку. В будущем здесь появится скульптура ангела – копия того, что «живет» в Любашинском саду. Символично, что автор оригинального изваяния скульптор роман Шустров также умер от коронавируса в мае 2020 года.

Точные сроки появления памятника пока не названы, но авторы инициативы обещают управиться за три месяца. Здесь же будет отсылка на виртуальную «стену памяти» с портретами медиков, ранее находившихся на Малой Садовой улице. Те экспонаты передали в музей политической истории.