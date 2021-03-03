Футбольный супергерой: в Петербурге показали комикс про Артема Дзюбу

Комикс про Дзюбу - часть серии о сборной России на ЕВРО-2020 Фото: Олег ЗОЛОТО

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал героем футбольного комикса. Необычный онлайн-проект запустили в преддверии ЕВРО-2020. Комикс основан на биографии спортсмена и рассказывает о том, как Артем попал в первый футбольный клуб. По сюжету, после того, как в 1988 году СССР проиграл Нидерландам в финале Чемпионата Европы, светлые силы посылают на Землю футболистов-героев. Одним из них становится родившийся в том же году мальчик Артем. Все предрекают ему провал, но он преодолевает преграды и становится лучшим футболистом страны.

- Я люблю супергероев и читал много комиксов. Будь я супергероем, то моя сила была ровно той, что есть у меня сейчас: чем сложнее и страшнее матч, тем больше я мобилизован. То, что для многих является стрессом, меня, наоборот, с детства воодушевляло. Так что моя суперсила в характере! - рассказал сам Артем Дзюба. – Знаете, в этом комиксе много правды. В первом выпуске есть про Александра Георгиевича Ярцева, моего первого тренера. И он правда относился ко мне с большой теплотой, как второй отец. На тихий час во время сборов нас всех могли уложить спать, а мне разрешали с кем-нибудь из друзей пойти и поиграть в пинг-понг. Когда кто-то верит в меня так, как он, я не могу подвести.

Комикс о Дзюбе – только первая часть. В скором времени представят также серии, героями которых станут защитник сборной России Марио Фернандес, а также полузащитник Александр Головин.

Посмотреть комикс можно на официальном сайте ЕВРО-2020.

Напомним, что накануне в Петербург доставили кубок Чемпионата Европы и провезли его по знаковым местам города.

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