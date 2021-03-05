Космонавт с МКС снял северное сияние над Петербургом

Космонавт снял с МКС северное сияние над Санкт-Петербургом / Фото: Александр Спиридонов

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял с МКС северное сияние над Землей. Завораживающим своей красотой снимком он поделился на странице своего instagram в четверг, 4 марта 2021 года. На фотографии видно, как зеленая полоса "Авроры" огибает планету, захватывая сразу несколько городов, включая Санкт-Петербург.

- Полярное сияние, на мой взгляд, — одно из самых необычных явлений, которое дарит наша прекрасная планета. А виды из космоса это доказывают! Вместе со свечением звезд нашей Вселенной и ночных городов получается вот такая завораживающая картина, - написал космонавт.

На фото видно, как "Аврора" огибает землю / Фото: instagram.com/kudsverchkov/

На фотографию попали сразу несколько крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, Киев и Минск. Они выделяются ярким свечением. Столица России - самое большое световое пятно.

Добавим, что петербургские "охотники на Аврору" с конца осени не прекращают погоню за свечением. В пригородах Петербурга до сих пор можно застать северное сияние. Однако с каждым днем шансов все меньше из-за приближения белых ночей.

Ранее "Комсомолка" пообщалась с ловцами и узнала, где и как смотреть северное сияние в Петербурге и Ленобласти.

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