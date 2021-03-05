Башня Выборгского замка закрывается на 1,5-годичную реставрацию

Полтора года без Святого Олафа: Башня Выборгского замка закрывается реставрацию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самый популярный туристический объект Выборга и его символ - башня Святого Олафа - закрывается на реставрацию. Попасть внутрь или на знаменитую смотровую площадку Выборгского замка нельзя будет целых полтора года.

- «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие: к нам едут...реставраторы...». 9 марта башня Святого Олафа закрывается для продолжения следующего этапа реставрации - внутренние работы, - сообщает пресс-служба Выборгского музея-заповедника на своей странице ВКонтакте.

С одной стороны, новость, конечно, грустная. Но если смотреть на проблему восстановления исторических объектов Выборга в целом, то это безусловно здорово. Достаточно вспомнить, в каком ужасающем состоянии была не менее знаменитая Часовая башня. Несколько лет реставрации преобразили ее. И время ожидания этого явно стоило.

После реконструкции в башне появился лифт и новая лестница. Фото: Администрация ЛО

По проекту, после реконструкции, внутри башни Святого Олафа появится прозрачный лифт. Подъем на смотровую площадку станет доступен для маломобильных посетителей. Также будет сооружена новая лестница, для пешего подъема. Фрагменты исторической лестницы оставят в качестве экспонатов. А ступени новой оснастят подсветкой.

Напомним, что все это хотели сделать еще в 2017 году, когда башня закрывалась для наружной реставрации. Однако специалисты выяснили, что кладка стен не выдержит всех задумок переустройства внутренней части и ее надо усиливать. В течение двух лет реставраторы приводили облик башни в порядок и в 2019 году она открылась для посетителей. Теперь пришел черед для нового этапа работ.

Открыть объект для туристов планируется в середине 2022 года.

- Работы продлятся около полутора лет, но сроки могут сдвинуться, - уточнили в Выборгском музее. -Главный корпус замка в это время будет работать.

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