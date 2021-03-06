Заводчик собак, гид и бизнесмен: Чем сейчас занимаются музыканты из Ленинградского рок-клуба

В прошлом отвязные молодые парни стали солидными людьми Фото: из архива героя публикации

Игорь СЕМЕНОВ, группа «Рок Штат»

Провел двадцать лет в экспедициях

Группа «Рок Штат» несильно младше Ленинградского рок-клуба. Ее в 1983 году основал бессменный участник и лидер коллектива Игорь Семенов. За короткое время артисты обзавелись множеством поклонников, и начали гастролировать. А в 90-е музыканты сорвали куш – «Рок Штат» заключил контракт с французским отделением одной из крупнейших студий звукозаписи в мире и отправился в грандиозный зарубежный тур. Однако вскоре Игорь Семенов резко поменял род занятий.

Группа Игоря Семенова "Рок Штат" и сейчас выступает с концертами Фото: из архива героя публикации

- Еще во времена рок-клуба я начал заниматься изучением аборигенных собак Кавказа и Азии, - рассказывает «КП» музыкант. – В 98-м году, когда в стране был дефолт, я просто уехал в экспедицию. Почти 20 лет был в разъездах. Все это время я переписывал, измерял, взвешивал собак, сумел выпустить несколько профильных журналов. Разведением тоже занимался, в лучшие времена у меня жили 19 среднеазиатских и кавказских овчарок. Оставил я это дело года 4 назад. Но всем тем багажом, который у меня накопился, я с удовольствием делюсь.

Музыкант 20 лет провел в экспедициях, изучая аборигенных собак Кавказа и Азии Фото: из архива героя публикации

К музыке Игорь вернулся в 2014-м. Тогда «Рок Штат» выпустил новую песню, а вскоре отправился на гастроли. Записывать новые композиции и выступать перед публикой коллектив продолжает и сейчас.

Александр СЕНИН, группы «Кофе» и «Петля Нестерова»

Водит экскурсии по местам молодости

Еще один яркий персонаж Ленинградского рок-клуба - Александр Сенин, основатель группы «Кофе».

- Помню, мы с ребятами ехали в метро, а напротив нас сидели девчонки. И вдруг я понимаю, что они нас узнали. Представляете, что мы, простые выпускники физико-математической школы, тогда почувствовали? - делится артист.

Если захочется прогуляться по местам ленинградской молодежи 80-х, Игорь Сенин проведет для вас экскурсию Фото: из архива героя публикации

После того, как коллектив «Кофе» распался, Сенин создал группу «Петля Нестерова», с которой успешно гастролировал. Потом долгое время артист работал радиоведущим.

- Сейчас есть еще кое-что: я иногда вожу рок-экскурсии по Петербургу, - говорит музыкант. – Проект называется «Вторая культура культурной столицы». Мы проходим по местам рок-тусовки 80-х и разговариваем о том, как жила тогда ленинградская молодежь.

Сначала Игорь выступал с группой "Кофе", а затем - "Петля Нестерова" Фото: из архива героя публикации.

Олег ВАЛИНСКИЙ, группы «АУ», «Гарин и Гиперболоиды» - будущее «Кино»

Связал свою жизнь с железной дорогой

Некоторое время Олег Валинский был участником группы «Пилигрим» и играл на барабанах в «Автоматических удовлетворителях». Но потом судьба свела его с Виктором Цоем. Музыканты подружились и даже вместе отправились отдыхать в Крым, где и решили создать коллектив под названием «Гарин и Гиперболоиды». В легендарной группе, которую через год переименовали в «Кино», Валинский также был барабанщиком.

Олег Валинский дружил с Виктором Цоем и был барабанщиком в его группе. Фото: https://www.rzd.ru/

Затем артист ушел в армию, а вернувшись поступил в Ленинградский техникум железнодорожного транспорта, который окончил в 1986 году. Именно с поездами и рельсами Валинский в дальнейшем и связал свою судьбу. Сначала он работал на приемке и сдаче груза на одной из станций, но спустя годы вырос до должности заместителя начальника Октябрьской железной дороги.

И это было только стартом карьеры. Дальше следовало повышение за повышением. Сегодня бывший барабанщик Виктора Цоя Олег Валинский занимает должность начальника Дирекции тяги «РЖД».

Владимир САЙКО, группы «Форум» и «Странные игры»

Пишет музыку к фильмам и сериалам

Музыкантом культовых групп Ленинграда 80-х был и Владимир Сайко. Сначала он играл в коллективе «Странные игры», а затем перешел в «Форум».

Владимир Сайко (справа) играл в группах "Форум" и "Странные игры" Фото: из архива героя публикации

- Я профессиональный музыкант, и когда в 1997 году завершилось существование группы «Форум», я начал писать музыку к фильмам, - рассказывает он. – Ведь чтобы создавать мелодии к популярным песням, нужно следить за трендами, а это хорошо получается, когда тебе 20-30 лет. После 45-ти мне стало некомфортно этим заниматься, и я ушел в другой жанр. В кино я чувствую себя более свободным.

Сейчас Владимир пишет музыку к фильмам. На его счету более 130 картин Фото: из архива героя публикации

В общей сложности Владимир Сайко создал сопровождение более чем к 130 картинам. Самыми яркими его композиторскими работами стали сериалы «Пенсильвания» с Александром Домогаровым, Игорем Верником и Константином Крюковым и «Все началось в Харбине» - с Данилой Козловским и Анной Чиповской.

Олег СКИБА, группа «Мануфактура»

Построил «музыкальный» бизнес

Группа «Мануфактура», созданная в 1976 году, была, пожалуй, одним из самых необычных коллективов в Ленинграде. Будучи поклонниками западной музыки, артисты ничего не пели на русском языке. Это и стало для них главной проблемой, когда появился рок-клуб. Пришлось записывать новые песни.

Коллектив "Мануфактура", где играл Олег (слева), был одним из самых необычных в Ленинградском рок-клубе Фото: из архива героя публикации

В 1993 году Олег Скиба вместе с товарищами открыл в Ленинграде студию звукозаписи. Параллельно парни занимались тем, что снабжали музыкантов профессиональным оборудованием.

Олег Скиба связал свою жизнь с музыкальным бизнесом Фото: из архива героя публикации

- Я и сейчас занимаюсь разработками и поставками студийного оборудования, - говорит Олег. – Я прекрасно знаю, что нужно музыкантам, и в Петербурге, пожалуй, мало звукозаписывающих студий, которые бы со мной не сотрудничали. И музыкантов, которые бы не пользовались моими услугами, также мало. Но творчество я никогда не бросал. Продолжаю писать песни и музыку для документального кино и различных рекламных проектов, делаю аранжировки.