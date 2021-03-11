Мозаичные порталы и иллюстрации Билибина. Показываем, как будет выглядеть парк сказок в Пушкине

Парк сказок планируют построить в Пушкине. Фото: Архитектурная мастерская Мамошина

В Петербурге продолжается работа над созданием парка сказок Пушкина под рабочим названием «Лукоморье». Напомним, что разместить его хотят на участке Буферного парка в городе Пушкин, недалеко от детской железной дороги. Под культурно-развлекательный центр выделили 6 гектаров, строить его будет инвестор. Объем необходимых средств, по предварительным данным, – порядка 1,5 миллиардов рублей. К слову, проект парка в 2018 году в Петербурге признали стратегическим. Создать центр планируют в 2024 году – к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Теперь же стало известно, как будет выглядеть интерактивный комплекс.

Сказочный дворец задумывали построить в 2024 году - к 225-летию Пушкина. Фото: Архитектурная мастерская Мамошина

Парк сказок будет представлять из себя дворец, в котором и разместят все развлечения. Над архитектурным решением здания работает мастерская Михаила Мамошина. Как он сам рассказал «КП-Петербург», проект уже прошел согласование Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). Затем проект отправляется на Главгосэкспертизу.

– Далее экспертиза, получение допусков и, дай бог, стройка. Думаю, что в этом году мы пройдем госэкспертизу, и уже после начнется возведение – может быть, тоже в этом году, может, в следующем, – отметил заслуженный архитектор России Михаил Мамошин.

Территорию вокруг дворца благоустроят. Фото: Архитектурная мастерская Мамошина

Что касается облика здания, на ум сразу приходят строки «Там русский дух... там Русью пахнет!». В оформлении дворца, например, используются иллюстрации к пушкинским сказкам знаменитого художника Ивана Билибина. А еще – мозаичные порталы, фасадные панно и светодиодные экраны с трансляцией изображений. Они обрамлены декоративными рамами, это создает эффект картин.

– Мы хотели создать проект не через сегодняшние приемы – всевозможные ярмарки, деревеньки, такой, проще говоря, китч – а сделать это профессионально, как это создавалось мастерами петербургской архитектурной школы, – добавил Михаил Мамошин.

Строительство развлекательного комплекса могут начать уже в следующем году. Фото: Архитектурная мастерская Мамошина

Напомним, что ранее в Петербурге также был представлен проект, в котором принимали участие голландские архитекторы. Однако у профессионального сообщества он вызвал вопросы (особенно резали глаз украшающие фасад ряды берез), Градсовет его не одобрил и отправил на доработку. После чего поучаствовать в создании парка сказок предложили мастерской Мамошина.

Внутри дворца будут располагаться музейно-выставочные залы с интерактивными аттракционами, театром, игровыми залами, площадками для мероприятий, кафе.

Сказочный дворец задумывали построить в 2024 году - к 225-летию Пушкина. Фото: Архитектурная мастерская Мамошина

– К разработке интерьеров уже подключился российский дизайнер. Но аттракционы там будут не предпринимательской самодеятельностью, это будет единый парк, сделанный по опыту европейской практики. Он будет не глобалистичным, как Диснейленд, а как линейка подобных парков в Швеции, Дании, Голландии, например, стокгольмский парк Астрид Линдгрен, – рассказал Михаил Мамошин.

Территория вокруг дворца также будет благоустроена: деревья не тронут, установят детские площадки и оборудуют автомобильно-автобусную парковку.