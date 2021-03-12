Оставила дворнягу в Москве: Что произошло с собакой Юлии Скрипаль после инцидента в Солсбери

Юлия Скрипаль оставила собаку в Москве Фото: REUTERS

Инцидент с якобы отравлением экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии перевернул жизнь не только участников этой истории, которые волею судеб оказались в нее вовлечены, но и их домашних питомцев. Известно, что в Солсбери у семьи бывшего разведчика жил кот, которого Юлия перевезла из России, а также две морские свинки. На перевозку пушистика женщина в свое время потратила 600 евро. Она чипировала, кастрировала его и собрала все необходимые документы. Однако после событий 3 марта 2018 года, когда Британия заявила об отравлении, про питомцев местная полиция забыла. Как рассказала «КП-Петербург» племянница Сергея Скрипаля Виктория, две свинки умерли от обезвоживания. Кота нашли позже живым, но заявили, что он испытал сильный стресс, поэтому его решено было усыпить и кремировать.

Под вопросом оставалась судьба только одного питомца, оставленного Юлией в московской квартире. Дворнягу Нуара Скрипаль брала из приюта и после случившегося в Англии вернула туда же.

Кот Скрипалей кремирован Фото: СОЦСЕТИ

- Юлия попросила хозяина приюта Антуана, чтобы Нуара ни в коем случае не передавали мне или другим родственникам, - рассказала «КП-Петербург» Виктория Скрипаль. - Если бы она хотела забрать Нуара в Англию, сделала бы это. Она могла попросить подругу Гульнару, чтобы собаку перевезли, могла попросить сделать это британское посольство. Но, видимо, не пожелала. Хозяин приюта в итоге сказал мне, что Нуара пристроили в добрые руки.

Судя по всему, по поводу Нуара Юлия переживала недолго. Сейчас в Англии у нее два новых питомца.

- Во время последнего разговора по телефону Юля сказала мне, что завела двух собак. Из приюта или нет – она не уточнила, - продолжает Виктория Скрипаль. – Почему она не захотела передать Нуара нам, сложно сказать. Мы ведь планировали сохранить собаку для нее. Но Юле внушили, что мы претендуем на ее имущество или наследство. Я такой вывод сделала, когда просила ее разрешения забрать из ее квартиры фотографии. Она ответила, что уже давно перевезла их к отцу в Британию. Тогда я попросила позволить мне забрать часть библиотеки, которую собирали еще родители Сергея Скрипаля. Но она промолчала. Юля сказала лишь, что ее подруга Гульнара и бойфренд этой подруги Валерий могут распродавать из ее квартиры все, что захотят.

Пес Нуар остался в Москве Фото: СОЦСЕТИ

Московская квартира Юлии Скрипаль, по словам Виктории, сейчас в итоге оказалась переписана на мать Валерия.

- Квартира оформлена без денег просто по договору купли-продажи, - уточнила Виктория. – Юля объяснила такое решение тем, что с ее фамилией (Скрипаль) квартиру можно было продать только в полцены. Денег за квартиру она не получила. Юля сказала так: «Зато не надо платить налоги и думать о квартплате». Сейчас там живет молодой человек, которому сдают имущество. А вещи Юли Валерий уже выкладывает на «Авито».

Ранее "КП-Петербург" рассказывала, что Юлия Скрипаль полностью обосновалась в Англии. Она получила гражданство и ждет денег от властей Туманного Альбиона на новую недвижимость.

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