Весеннее обострение: В Санкт-Петербурге за сутки ограбили банк и два офиса выдачи микрозаймов

За день в Петербурге ограбили три финансовые организации, злоумышленников пока не нашли. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 15 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге ограбили один банк и две микрофинансовые организации. Во всех случаях злоумышленники использовали оружие. Город давненько не видел такого обострения у грабителей, но полиция пока не дает объяснения этому феномену, а занимается делом - собственно, поиском преступников.

Двигаемся по хронологии. Около 9:30 в микрофинансовую организацию на улице Уточкина Приморском районе нагрянул неизвестный с ножом.

- Под угрозой оружия мужчина похитил выручку работников. Ущерб составил около 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Далее некий разбойник вошел в отделение банка на улице Ефимова в Адмиралтейском районе. Он показал офисному сотруднику пистолет, и тот все понял без особых слов и отдал деньги, что были под рукой. Сумма наверняка не та, на которую надеялся грабитель, - всего 5 тысяч рублей. Запихнув купюры в карман, он скрылся.

Третье ограбление произошло в Красносельском районе около 17:20. Микрофинансовую организацию на проспекте Маршала Жукова посетил злоумышленник в маске, который направил на работников офиса пистолет и угрожал, что выстрелит. Те отдали ему конверт с 2 тысячами рублей. После словесного конфликта мужчина понял, что останется довольствоваться только маленькой суммой, после чего дал деру.

- Во всех случаях сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, - добавляют в Главке.

Естественно, всем грабителям светят уголовные дела и реальные сроки.