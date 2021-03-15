Вооруженный мужчина ограбил офис микрозаймов на проспекте Маршала Жукова

Три вооруженных ограбления произошли в Петербурге за день. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Понедельник стал по-настоящему «днем ограблений» в Петербурге. Всего за сутки в городе произошло три вооруженных налета на кредитные организации. Крайним, не сказать последним, случаем стало нападение о офис выдачи микрозаймов на проспекте Маршала Жукова.

- Да, подтверждаем. Мужчина в кепке и маске, с предметом, похожим на пистолет, вошел в офис и потребовал наличные средства у двоих сотрудников. Получив деньги, он скрылся. Ведется розыск, - сообщил источник «КП-Петербург».

По предварительным данным, добычей грабителя стала всего пара тысяч рублей.

Немногим удачливее оказался мужчина, ограбивший офис микрозаймов на улице Уточкина, что в Приморском районе. Утром 15 марта, угрожая ножом, он отобрал у женщины-менеджера 20 тысяч рублей.

А днем, в самом центре города, на улице Ефимова, грабитель с пистолетом унес из отделения банка пять тысяч рублей.

Никого задержать пока не удалось. Было это три разных человека, или же один, пока неизвестно.