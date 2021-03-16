«Я предупреждал»: Ректор Академии художеств высказался о скандальной выставке Евгении Васильевой

Ректор Академии художеств солидарен с коллегами и считает, что выставке Васильевой не место в стенах вуза. Фото: http://artsacademy.ru/

16 марта в Санкт-Петербурге открывается выставка экс-чиновницы Евгении Васильевой. Вернисаж тут же стал поводом для грандиозного скандала, а студенты и преподаватели Академии художеств имени Репина потребовали убрать картины из стен вуза. Они назвали творчество Васильевой вандализмом и выступили с открытым письмом. Уже в первый же день его подписали около 300 человек.

Студенты и преподаватели просят убрать картины бывшей чиновницы из Академии Фото: СОЦСЕТИ

Ситуацию «Комсомолке» в Петербурге» прокомментировал ректор Академии художеств Семен Михайловский. По его словам, вуз не имеет никакого отношения к организации выставки бывшей чиновницы, осужденной за мошенничество. Он пояснил, что экспозицию открывает музей Академии художеств, а вуз ему не подчиняется.

- Они располагаются в нашем помещении, но мы им не начальники, - отмечает Михайловский. – Они подчиняются министерству культуры, мы тоже. Но они почему-то не сочли нужным учитывать наше мнение.

Музей Академии художеств, открывая экспозицию, не посоветовался с вузом. Фото: artsacademymuseum.org

По мнению ректора, учебное заведение – вовсе не место для подобного рода выставок. Для этого есть масса частных галерей. Более того, Михайловский предупреждал своего коллегу – директора музея Академии художеств Алексея Мудрова, что последствия неизбежны.

- Я говорил, что из-за этого начнется скандал, - продолжает ректор. – Но, конечно же, меня никто не послушал. Просто сказали: «Мы вас услышали». Я никак не стану комментировать творчество Васильевой, но точно скажу, что таких выставок в вузе проводиться не должно. Для этого есть уйма частных галерей, где она спокойно может показывать свои картины.

Вход на открытие выставки Васильевой только по личным приглашениям художницы Фото: СОЦСЕТИ

Как отмечает ректор, подобное творчество никакой пользы студентам не принесет.

- Вы посмотрите, наши студенты целыми днями находятся в вузе. И, конечно, они посещают музей, они пользователи этого помещения, - говорит Михайловский. – Придут они туда и увидят, что, оказывается, можно создавать картины просто так, ради раскрутки и хайпа, без учета качества. Еще раз повторюсь, что вуз – совсем не место для таких выставок.

По мнению ректора, созерцание картин Васильевой явно не пойдет на пользу студентам. Фото: artsacademymuseum.org

Получить комментарий от директора музея академии художеств Алексея Мудрова «Комсомолке» не удалось. Как отметили в приемной, у него началось срочное совещание, которое, по нелепой случайности продлится аккурат до открытия выставки. Кстати, сегодня вернисаж будет не для всех. На него допущены только близкие и друзья Васильевой по личным приглашениям.

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