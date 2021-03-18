«Увольнять за Тик-Ток - архаика»: академик Евгений Ямбург объяснил, почему у педагога должны быть аккаунты в соцсетях

Учитель уволилась после скандала из-за Тик-Ток Фото: СОЦСЕТИ

Громкие увольнения учителей из школ после скандала для нас уже не новость. Каждый раз такие истории раскалывают общество на два лагеря – тех, кто на стороне педагога, и тех – кто против. Но случай с 23-летней школьной учительницей Дариной Счастной стал уникальным. Почти все – и родители, и учителя - встали на сторону педагога в споре, может ли преподаватель вести свой блог и не «позорит» ли это его перед учениками. По словам Дарины, руководство школы возмутили «кривляния» учительницы, после чего администрация стала на нее давить. Не выдержав «обид», Счастная уволилась. Но ее история вызвала живое обсуждение: «Тик-Ток» - это зло или благо для педагога? И могут ли современные соцсети помочь в обучении детей?

КАК УЧИТЕЛЬ СТАЛА ПОПУЛЯРНОЙ У ДЕТЕЙ?

Свой блог в популярной соцсети молодая учительница завела под Новый год. 31 декабря 2020 года она разместила первый пост, в котором поблагодарила своего возлюбленного за прекрасно проведенное вместе время и похвасталась грядущей свадьбой. Романтичное видео быстро обросло популярностью. Следом она выложили не менее милое видео, но уже с котиком.

Дарина была популярна у учеников Фото: СОЦСЕТИ

И только после этого Дарина предстала в образе учительницы. В ролике Счастная иронизировала над буднями педагога, читая сочинение школьницы, отдохнувшей в Турции. Дарина, стоя в кадре с тетрадкой, театрально сокрушалась: «Почему она, а не я?!». Вышло забавно и совершенно безобидно. Почти все последующие ролики учительницы были посвящены школе, но не лишены юмора.

Молодая учительница становилась все популярнее в соцсети, хотя подписываться на свой канал никого, в том числе учеников, не призывала. Так за три месяца ролики Счастной набрали больше полумиллиона просмотров.

Но шуточки учительницы, как оказалось, нравились не всем. Кто-то из родителей школьников пожаловался на ее блог руководству учебного заведения - и началось. Мамы и папы давили на то, что в роликах мелькают лица детей, а по закону без разрешения родителей их снимать нельзя. Дарина подробно описывала "КП" свои злопыхания. По словам педагога, начальство пошло дальше и назвало видео «кривляниями», которые позорят честь учителя, а фото учительницы в халате приравняли к интиму. Дарина не выдержала и уволилась.

«ТИК-ТОК – ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ШКОЛЫ!»

Новую работу Дарина пока не нашла, но продолжает вести Тик-Ток, который все больше набирает популярность. В свою очередь сообщество педагогов и родителей вступилось за «училку из Тик-Тока». Они уверены, что качественные блоги и социальные сети могут помогать в работе с детьми, но никак не вредить.

- Нельзя идти вперед с головой, повернутой назад, - рассуждает в разговоре с «КП» заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент, академик Российской академии образования Евгений Ямбург. - Интернет и соцсети - это абсолютно объективная реальность, в которой живет весь мир. Обратной дороги уже не будет. Поэтому нужно сказать, что сегодня работа учителя в соцсетях является очень важной, нормальной и очень позитивно воспринимаемой детьми. Что касается Тик-Ток, я адресую вас к замечательному журналу «Ералаш». Там есть серия, в которой девочка ведет свой блог в соцсетях, у нее там тысячи посетителей. А у бедного директора - пожилого, который мечтает о популярности, 100-200 посетителей. И вот разозленный поведением девочки учитель ведет эту школьницу к директору за провинность. А директор вместо наказания умоляет школьницу помочь ему, и они вместе начинают вести блог. Не убавить, не прибавить.

Евгений Ямбург уверен, что у современного учителя больше шансов найти подход к современным детям.

- Такой учитель молодой, который говорит языком детей, он для них, как они говорят, прикольный, - поясняет Ямбург. - Он вызывает их авторитет, доверие и это замечательно. Но учитель должен быть очень бдителен. Если он снимается вместе с детьми, а я тоже делаю фильмы, то по закону без разрешения родителей лицо ни одного ребенка не должно появляться в соцсетях. Это неукоснительный закон. Если это нарушено, это, конечно, ошибка. Но еще более грубой ошибкой является увольнение такого учителя. Здесь очень сильно попахивает архаикой и отставанием школы от современной жизни. И вообще от жизни уберечь нельзя. Школа стоит не на луне. Поэтому будет и Тик-Ток, и родительские чаты, в которых будут и мусор, и хамство, и интересные вещи. Но от жизни уберечься нельзя.

«РОДИТЕЛИ БУДУТ ТОЛЬКО РАДЫ ЕЕ ВОЗВРАЩЕНИЮ»

Учителей поддерживают и сами родители, которые уверены, что хорошие соцсети педагога несут больше пользы, чем вреда.

Руководство школы назвало видео учителя "кривляниями" Фото: СОЦСЕТИ

- Ролики этой учительницы были абсолютно нормальные, - рассказал «КП» сопредседатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов. - Они вполне себе веселые, без какого-то негатива, достаточно положительные, в том числе и к профессии учителя. Она очень корректная и с хорошим чувством юмора. Там и образовательные моменты передавались, у нее не было перегибов ни в какую сторону, никаких пошлостей. Ее дети - пятиклашки. Они сейчас все живут в этих соцсетях, в том числе популярном Тик-Токе. И немало учителей пользуются Тик-Током, чтобы какие-то вещи доносить: и воспитательные, и просто по предмету. Я не вижу каких-то возражений против того, чтобы использовать современные способы коммуникации. И если бы она осталась в профессии, она бы добилась больших успехов. Я бы рекомендовал ей вернуться. У нее большой потенциал, она открытый и яркий человек.

Дарина по-доброму шутила над профессией Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы избежать таких дискуссий вокруг учителей, председатель профсоюза "Учитель" в Санкт-Петербурге Иван Меньшиков в свою очередь просит прояснить в законе, что является аморальным поступком.

- Нужно, чтобы прояснили, что свой канала в ТикТоке - это не аморальный поступок, - продолжает Меньшиков. - Нужна общественная дискуссия, чтобы потом ни у одного директора не поднималась рука уволить за это учителя.

ПОПУЛЯРНЫЕ УЧИТЕЛЯ В ТИК-ТОК

Евгений Курчанов, преподаватель английского языка

Английский язык через Тик-Ток Фото: СОЦСЕТИ

Аудитория: 5,6 миллионов пользователей

Потомственный преподаватель из Вологды завел блог в Тик-Ток и теперь с помощью смешных видео обучают своих подписчиков английскому языку. Он уверен, что детей нужно убеждать в том, что изучать язык – это «трендово».

Ангела Даль, репетитор по русскому языку

Репетитор математики в Тик-Ток Фото: СОЦСЕТИ

Аудитория: 670 тысяч человек

Репетитор помогает детям подготовиться к ЕГЭ и ОГЖ через Тик-Ток. Она снимает видео и проводит в своем блоге викторины, которые пользуются бешеной популярностью. В игровой форме он рассказывает, как правильно «одеть или надеть», «со школы или из школы» и многим другим полезным вещам.

Петр Земсков, учитель математики

Порешай со мной! Фото: СОЦСЕТИ

Аудитория: 519 тысяч человек

Учитель из Челябинска нашел оригинальный подход к детям. Его девиз в соцсети: «Порешай со мной!», а задачи настолько увлекательны, что учитель вмиг стал известен на всю страну. Дети его обожают, а задачки теперь решают на раз-два.

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