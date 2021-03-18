Белка Тамара напала на охранника выборгского парка «Монрепо»

Белка - хоть и милое, но дикое животное. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новое развитие получила история про белку из выборгского парка «Монрепо», которая прославилась тем, что сломала кормушку своим упитанным тельцем. Охранники парка не оставили грызуна в беде и устроили ей отдельный пункт питания, пока новый домик еще не создан. Но зверек, которого назвали Тамара, оказался хоть милым, но диким и едва не искусал своих благодетелей.

- Белка Тамара освоилась у поста охраны и вот уже две недели каждый день приходит погрызть семечек, щедро насыпанных сотрудниками. Из-за этого у некоторых сложилось ложное впечатление, что зверек стал почти ручным. Сегодня сотрудник охраны Алексей решил покормить белочку с руки. В ответ Тамара чуть не укусила его, - сообщает пресс-служба музея-заповедника «Парк Монрепо» на страничке ВКонтакте. - Наверно, потому, что подошел без уважения.

Напомним, что упитанную белочку первый раз сняли на видео в начале марта камеры наблюдения. Грызун, которому не хватало пищи, приходил обедать в кормушку для птиц, куда охранники и смотрители парка щедро насыпали корм.

Но на птичьих харчах белка растолстела и в очередной раз кормушка просто не выдержала ее веса - пол проломился. Белка тут же стала звездой соцсетей и почему-то получила имя Тамара. Теперь серии про пушистую обитательницу парка и ее маленького бельчонка - Тамара приходит есть не одна - появляются на страничке «Монрепо» регулярно.

А сотрудники парка тем временем напоминают посетителям, что кормить обитателей здешних мест просто так нельзя. Осенью 2020 года в «Монрепо» уже погибли две белки, которых закормили сладостями туристы.