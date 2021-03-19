Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 марта 2021 года: Рост числа зараженных и успехи службы 122

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 19 марта 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 19 марта 2021 года. За прошлый день Северной столице подхватили инфекцию еще 918 человек. Суточное количество больных коронавирусом выросло на 41% по сравнению с прошлым четвергом. Однако спад второй волны пандемии продолжается, пусть и нестабильно.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 384 279 человек. Умерли от инфекции 11 806 горожан (+33 за сутки), а выздоровели 334 164 (+2041), - сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В городе на Неве становится еще ощутимее дефицит вакцины от коронавируса. Доз прививки «Спутник V» осталось 29 тысяч. Смольный все еще ждет новую поставку до конца недели.

Тем временем власти Петербурга хвалят службу 122, которая помогает горожанам быстрее дозвониться в поликлиники. Кроме этого по данному телефону можно записаться на вакцинацию от COVID-19. Благодаря ноу-хау в медучреждения можно дозвониться с 1-2 попыток, хотя еще в конце 2020 года принималось только 7% вызовов.

В Ленобласти за все время пандемии заразились инфекцией 38 408 человек (+126 за последние сутки), умерли 817 (+10), а выздоровели 35 930 (+124).