Победительница реалити-шоу "Пацанки" отправилась в Африку на "Последний герой"

Победительница шоу "Пацанки" отправилась на "Последний герой" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Победительница пятого сезона реалити-шоу "Пацанки" Анастасия Петрова решила попробовать свои силы в Африке и отправилась на "Последний герой. Чемпионы против новичков". Выпуск с 20-летней девушкой из Санкт-Петербурга выйдет на экраны уже 20 марта 2021 года. Предыдущий опыт "пацанки" на телевидении был не простым - девушка шокировала зрителей своим агрессивным поведением, избив практически всех своих соперниц.

Петербурженка Настя Петрова приехала в Африку, как ее приняли участники, пока не известно / Фото: ТВ-3

- Девушка выросла в детдоме под Петербургом, где быстро научилась "вырубать" человека с одного удара. Она участвовала в турнирах по смешанным единоборствам MMA, получила пять переломов носа и восемь сотрясений мозга, а также прозвище "Машина для убийства", - рассказали создатели шоу "Последний герой".

Как сложится участие Насти на "Последнем герое", предположить сложно. Судя по "Пацанкам", девушка плохо владеет эмоциями, пуская кулаки в дело при каждом удобном случае. Конечно, в "Школе леди" Анастасия научилась себя контролировать, однако надолго ли?

Всю жизнь девушка была очень агрессивна. Испытания покажут, изменилось ли ее поведение / Фото: ТВ-3

В какую команду пола девушка, на данный момент создатели шоу держат в тайне. Впереди у участников, которые пробыли на островах уже три недели, проекта объединение племен.

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