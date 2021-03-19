Водитель на служебной машине чиновника из Смольного сбил 11-летнего мальчика в Петербурге

Автомобиль Смольного сбил 11-летнего мальчика в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Санкт-Петербурга проводит проверку аварии с участием служебной машины, принадлежащей Смольному. В 08:20 часов утра четверга, 18 марта 2021 года, автомобиль марки Audi A8 на пешеходном переходе на перекрестке Среднего проспекта и 16/17 линий Васильевского острова сбил 11-летнего мальчика на самокате, который направлялся в школу. При этом, водитель премиального седана даже не притормозил, чтобы проверить, что случилось с ребенком.

- За рулем иномарки, закрепленной за СПб ГБАУ "Смольнинское", находился 56-летний водитель, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сбив ребенка, водитель даже не притормозил и уехал Фото: принтскрин видео.

На какой цвет светофора мальчик переходил дорогу, пока что полиция не установила. Однако на видео с камеры наблюдения, размещенной на улице, видно, что перед пешеходным переходом иномарка не притормозила. Машина не остановилась и тогда, когда сбила ребенка, а просто поехала дальше.

Мальчик же смог самостоятельно подняться с земли. Однако после его госпитализировали в детскую больницу №2. У ребенка закрытый перелом правой стопы. Его состояние оценивается как средней тяжести.

На данный момент полиция проводит проверку по факту произошедшего. Уголовное дело пока возбуждено не было.

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