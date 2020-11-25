Машина генконсульства Литвы сбила женщину на переходе в Санкт-Петербурге

Сотрудник литовского консульства сбил женщину в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Дипломатическое» ДТП произошло утром 25 ноября в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Здесь «Вольво», закрепленная за генеральным консульством Литовской Республики, сшибла женщину, переходившую дорогу по «зебре». Впрочем, за рулем иномарки оказался не сам высокопоставленный дипломат, а один из его советников.

- В 8:10 на перекрестке Кронверкского проспекта и Зверинской улицы советник-посланник генерального консульства республики 1974 года рождения в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд женщину возрастом 32 года, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

От удара потерпевшая отлетела на несколько метров в сторону, прямо на трамвайные пути, по которым к перекрестку уже подъезжал трамвай. По счастью, вагоновожатый успел заметить лежащую женщину и вовремя остановился.

Дипломат также сразу затормозил, вышел из машины и помог пострадавшей подняться. Позже ее увезли в больницу врачи скорой помощи. Состояние женщины оценивается как средне-тяжелое.

По факту ДТП начата проверка, оценку произошедшему дадут в Госавтоинспекции.

Напомним, что летом 2020 года произошло другое ЧП с дипломатическим авто в Петербурге. В июле неадекватный житель города угнал BMW, принадлежащий турецкому консульству. Машину он разбил.

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