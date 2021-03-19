«Это как дождик, надо смириться»: Эксперты объяснили, чем грозит Петербургу расширение зоны платной парковки

В центре организуют еще более 2000 платных машиномест. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Городской центр управления парковками готовится расширить зону платных стоянок в центре Петербурга в два раза до конца 2021 года. К бою курантов оставить свою «ласточку» безвозмездно и не схлопотать штраф станет нельзя на 71 улице в районе между Невским проспектом, набережной Фонтанки, Воскресенской и Синопской набережными.

– Сколько машиномест разместится на этих улицах, будет определено при проектировании (конкурс на него объявят в конце марта), – сообщили «Комсомолке» в Городском центре управления парковками. – Но если очень приблизительно, то новая зона будет рассчитана на 2393 места, и это чисто еще не окончательное.

Список улиц, где в 2021 году появится зона платной парковки. Фото: ГЦУП СПб

На сегодня в Петербурге действует платная зона на 27 улицах в кварталах между «Маяковской» и «Чернышевской», запущенная – не без промахов – в качестве пилотной в 2015 году, а также платная стоянка на улице Рубинштейна, открытая в декабре 2020-го. В сумме стоянки, за 60 рублей в час в дневное время суток, вмещают 2903 автомобиля.

К 2023 году платные парковки охватят Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский районы города. На них устроят порядка 65 000 прибыльных машиномест.

СТАНЕТ ЛУЧШЕ

Ряд специалистов видит в платных стоянках в центре Петербурга одни плюсы.

– Для любого автомобилиста платить – история, конечно, не очень приятная. Но надо понимать, что без введения платных мест город не избавится от пробок и проблем с трафиком, – считает председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерий Солдунов. – Если взять опыт Москвы, видим, что пробок там теперь даже меньше, чем в Петербурге. Одна из причин – правильно организованные платные парковочные пространства. Главное, чтобы собранные средства шли на ремонт и строительство дорожной сети – на то, что так необходимо петербуржцам.

Эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин видит в расширении зоны платных парковок неизбежное.

К 2023 году платные парковки охватят четыре района Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Петербург – один из последних мегаполисов мира, где парковка практически везде бесплатная. И из-за этого творится бардак, – отмечает он. – Очевидно, что будет куча недовольных, но то, что центр станет платным – это как дождик: к этому надо отнестись философски. Стоимость машиноместа должна быть пропорциональна уровню востребованности района, где оно находится. Это способ отрегулировать транспортные потоки и разгрузить городские улицы.

Заработанные деньги стоило бы тратить на развитие общественного транспорта, уверен Валдин.

– Городской транспорт в центре отвратительный: трамвай побороли ради возможности припарковаться, а вместо него ничего не сделали, – констатирует эксперт. – Хотелось бы, чтобы власти, сказав «А», сказали и «Б» и наладили работу транспорта: чтобы автобусы ходили не раз в 20 минут и не только по главным улицам и чтобы развивались давно обещанные пересадочные тарифы.

СТАНЕТ ХУЖЕ

Руководитель представительства Федерации автовладельцев России в Санкт-Петербурге Дмитрий Можегов не одобряет московский сценарий, который пытаются разыграть в городе на Неве.

– Зона платной парковки расширяется, а ошибки не учитываются, – подчеркивает он. – Наглядный пример: ввели штрафы, МФЦ были закрыты, а иного способа оформить резидентскую парковку у жителей не было. В итоге людям приходили штрафы по 200, по 300, даже по 600 тысяч рублей. Решить существующие проблемы, конечно, можно. Только вот, кроме автомобилистов, никому это не нужно. Все это очередной инструмент для пополнения казны, а не для регулирования дорожной ситуации. В Москве платные стоянки давно ушли за пределы Садового кольца в спальные районы, где и так парковаться негде. Это ждет и Петербург.

На сегодня в Петербурге действует платная зона на 28 улицах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Не поддерживает «монетизацию» стоянок в центре и руководитель общественной организации автомобилистов «СПБ.авто» Святослав Данилов.

– Сначала надо разобраться с существующей зоной платной парковки: наладить работу паркоматов и информирование водителей, – отмечает он. – Если уж и расширять, то хорошо организовывать, применять современные устройства. Но что-то мне подсказывает, что новая зона будет такой же, как и пилотная. Что ж, посмотрим, как на новые платные парковки вокруг зданий администраций Петербурга и Ленобласти отреагируют сами чиновники.

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