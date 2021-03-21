Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 марта 2021 года: упавшая до уровня ноября заболеваемость и раннее открытие летних кафе из-за пандемии

В Петербурге - весна. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро воскресенья, 21 марта 2021 года. За прошедшие сутки в городе заболели еще 899 человек. Это самый низкий уровень за пять месяцев - последний раз так было только 1 ноября, но тогда вторая волна шла на подъем.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели уже 386 099 человек. Умерли по причине коронавирусной инфекции 11 880 горожан (+36 за сутки), а выздоровели 337 264 пациента (+1073), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Последние данные по коронавирусу в Петербурге. Фото: Яндекс.

В активной фазе заболевания находятся 36 995 петербуржцев, а за последние сутки обследование на ковид-19 прошли 24 330 человек. Наданный момент в Петербурге развернуты 6 248 койки для лечения больных с COVID-19 и пневмониями. Из них свободны 1754 (28,1 %).

Власти города продолжают настаивать на скорейшей вакцинации, так как только это дает большую вероятность не заболеть и не подстегнуть приход третьей волны коронавируса. Поступившую в пятницу вакцину сейчас развозят по 13 прививочным пунктам.

При этом в Смольном собираются на две недели раньше начать сезон работы летних кафе.

Такое постановление сейчас прорабатывается в Комитете имущественных отношений. Одной из причин могла стала пандемия - карантин больно ударил по сектору общественного питания и бизнесменам пытаются дать возможность заработать, чтобы сохранить дело и рабочие места.

Что касается Ленинградской области, то здесь ситуация следующая: заболели еще 127 человек (38 659 всего), выздоровели 129 (36 180), а умерли 14 (845).