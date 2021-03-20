Летние кафе могут открыться в Петербурге на две недели раньше обычного

Летние кафе планируют открыть уже с 16 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Летние кафе могут начать работу уже с 16 апреля. Пока идея находится на стадии обсуждения, но проект постановления фактически готов. Обычно столики начинали выставлять с 1 мая, однако сейчас Смольный хочет помочь пострадавшей от пандемии отрасли и дать возможность подзаработать.

- В Петербурге уже с 16 апреля могут разрешить работу летних кафе, что на две недели раньше заявленного ранее срока. Эту информацию подтвердили в Комитете имущественных отношений, - пишет газета «Петербургский дневник».

Отметим, что зимой власти города уже провели эксперимент с зимними «летними» кафе, точнее столиками, которые разрешили выставлять у закрытых для посетителей заведений. Идея в промозглом городе оказалась не слишком популярной, но из нее родилось предложение разрешить установку террас у стационарных кафе и ресторанов на постоянной основе, а не только в сезон.

Впрочем, там речь идет скорее о защищенных от непогоды павильонах, а не легких столиках с навесом, как в летних кафе.