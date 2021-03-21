Алексей Серебряков откровенно ответил Дмитрию Певцову, который назвал фильм «Левиафан» с его участием «гадостью»

Серебряков был крайне тактичен к Певцову Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист Дмитрий Певцов, который в последнее время редко дает интервью, неожиданно пошел на откровения и высказался о фильме "Левиафан", в котором снимался его коллега Алексей Серебряков. Актер заявил, что смотрел ленту, но не увидел в ней художественной ценности. Картину он охарактеризовал крайне негативно, назвав ее "гадостью". Эта фраза вызвала большой резонанс в Сети. Ведь Серебряков дружит с Дмитрием Певцовым и его женой Ольгой Дроздовой долгие годы. Все трое снимались вместе в "Бандитском Петербурге".

Певцов и Серябряков дружат со времен "Бандитского Петербурга" Фото: кадр из фильма

Со времен "Бандитского Петербурга" артисты сильно изменились. Дмитрий Певцов со своей женой сейчас практически не снимаются в кино, они преподают для студентов и предпочитают играть в театре. Оба положительно относятся к России и ее внутренней политике. В свою очередь Алексей Серябряков часто появляется на экранах. Он снялся во многих нашумевших картинах, среди которых "Левиафан" и "Груз 200". Артист в свою очередь негативно отзывается о своей родине. Ранее он уезжал в Канаду и заявлял, что национальная идея России - хамство. Недавно стало известно, что он вернулся. Режиссер "Бандитского Петербурга" объяснил это тем, что в Канаде Серебряков поразмыслил над всем и "поумнел".

Певцов назвал "Левиафан" гадостью Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

"КП-Петербург" позвонила Алексею Серебрякову, чтобы узнать его мнение о высказывании Певцова про "Левиафане". Артист был крайне вежлив и сдержан.

- У меня нет никакого мнения по этому поводу. Он (Певцов - прим.ред.) мой друг, извините, - коротко прокомментировал Серебряков.

Сам Дмитрий Певцов, к слову, тоже заявил, что Серебряков был и остается его другом.

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