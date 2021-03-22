Туктамышева не рискнула заявить четвертной прыжок на чемпионате мира, но на ее стороне опыт и Билли Айлиш

В заявке на произвольные выступления на ЧМ по фигурному катанию у Лизы Туктамышевой – тройной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тулупа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 22 марта 2021 года, в Швеции стартует чемпионата мира по фигурному катанию. Соревнования мастеров конька в Стокгольме будет проходить до ближайшего воскресения, 28 марта. Как и все последние годы, основное внимание российских болельщиков будет приковано к состязанию женщин-одиночниц. Россию в столице Швеции будут представлять Александра Трусова, Анна Щербакова и петербурженка Елизавета Туктамышева.

Стала известна программа Туктамышева, которая выступит на мировом первенстве впервые с 2015 года. В заявке на произвольные выступления 24-летней спортсменки – тройной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тулупа. В произвольной программе воспитанница Алексея Мишина исполнит два акселя в три с половиной оборота – сольный в каскаде и в каскаде с двойным тулупом. Кстати, это не значит, что все эти прыжки у Елизаветы обязательно будут, часто, исходя из турнирной стратегии, спортсменки убирают элементы ультра-си, чтобы уменьшить количество риска и снизить возможность «пропахать носом лед».

Пока программа Туктамышевой выглядит проще, чем у остальных претенденток на золото – ее соотечественниц Щербаковой, Трусовой и японки Рики Кихира. Уроженка удмуртского Глазова предсказуемо заявила три тройных акселя: сольный в короткой программе, плюс сольный и в каскаде с двойным тулупом в произвольной. Лиза выступает с таким контентом уже третий сезон и при чистом исполнении своих коронных прыжков будет претендовать на медаль. На тренировках она прыгает четверной тулуп, но на чемпионате мира фигуристка решила обойтись без неоправданного риска. Зато, на ее стороне артистизм, опыт (она почти на восемь лет старше Щербаковой и Трусовой) и новая короткая программа.

Начинала Туктик, как ее зовут болельщики, под «Спартак» Хачатуряна, а потом уже после Нового года, на суд зрителей под чемпионат мира, выдала Lovely Билли Айлиш и Khalid. От Айлиш сейчас фанатеют подростки всего мира, и с этим нужно считаться тем, кто хочет покорить мировую публику. Лиза не стала идти вразрез с популярным трендом.

Пока программа Туктамышевой выглядит проще, чем у остальных претенденток на золото. Фото: Артем КИЛЬКИН

При этом Туктамышева выбрала вполне лиричную композицию Айлиш. Она вполне стандартная для фигурного катания: не слишком легкая и не слишком тяжелая. Все-таки фишка петербурженки – это задор и экспрессия, а не вздыхания Офелии.

Туктамышева уже выигрывала чемпионат мира соревнованиях одиночниц – в уже далеком 2015 году. В тот же год она победила на чемпионате Европы, а за два года до этого взяла на первенстве Старого Света бронзу. Также на ее счету серебро и бронза на командных чемпионатах мира – 2015 и 2019 годы.

Короткая программа в соревнованиях женщин пройдут 24 марта 2021. А спустя два дня, вечером в пятницу 26 марта – произвольные выступления, по итогам которых будет названо имя новой чемпионки мира.

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