Памятник всем жертвам пандемии коронавируса установят в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге хотят установить второй памятник, связанный с жертвами коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге появится памятник всем жертвам пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, к которому с предложением об установке мемориала обратились врачи из Межведомственной медицинской рабочей группы. Под инициативой подписались гендиректор НМИЦ имени Алмазова Евгений Шляхто, ректоры городских вузов, а также руководители ведущих инфекционных стационаров.

Напомним, в Северной столице уже есть памятник, связанный со злополучным COVID-19. Однако «Печального ангела» на Карповке установили конкретно в память об умерших медработниках, которые боролись с пандемией. Теперь же губернатор дал поручение комитету по соцполитике проработать вопрос о создании мемориала, посвященного вообще всем жертвам коронавируса.

- «Печальный ангел» достойно отражает заслуженное признание горожанами подвига врачей и медицинских сестер. Но будет справедливым вспомнить всех, кто в эти тяжелые дни самоотверженно трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавирусной инфекции – это учителя, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, социальные работники, работники коммунальных служб, представители всех национальностей и вероисповеданий, - подчеркивается в письме сообщества медиков к губернатору Санкт-Петербурга.

Александр Беглов идею поддержал. Осталось подождать первых эскизов и информации о месте размещения памятника.

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