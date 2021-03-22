«Впервые я загримировался сам!»: Иван Ургант рассказал подробности заражения коронавирусом

Иван Ургант изолировался на пустой даче из-за заражения коронавирусом. Фото: vk.com/vecherniy.urgant

Телеведущий Иван Ургант рассказал подробности заражения коронавирусом в эфире своей вечерней передачи на «Первом канале». Напомним, утром артист коротко сообщил в Twitter, что у него выявили инфекцию, чем тут же перепугал поклонников. Позже отец шоумена, Андрей Ургант в разговоре с «КП» заверил, что с сыном все в порядке, и он продолжит работать удаленно, это даже привнесет в программу новых «изюминок».

Иван напугал своих поклонников вестью о болезни, но все оказалось не так страшно. Фото: СОЦСЕТИ

Так и оказалось. Только-только «Вечерний Ургант» начался, а напарником Дмитрий Хрусталева в гримерке оказался человек, одетый в костюм злополучного COVID-19. Именно эта пара встречала гостей очередного выпуска шоу, комиков Елену Новикову и Александра Незлобина. Ставшую культовой фразу «Работаем!» на этот раз произнес именно Хрусталев.

Ургант мало говорил о самочувствии и концентрировался на том, чтобы вести эфир. Фото: скриншот передачи "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

Однако после заставки на сцене появился сам Иван, но только через студийный телевизор. Ургант вышел на связь с коллегами по Skype. Телеведущий с улыбкой на лице рассказал, что чувствует себя нормально, но все же изолировался ото всех родных и близких. Сейчас он находится один-одинешенек на даче. Не обошлось и без шуток по поводу ситуации с колкими панчлайнами.

- Я в пустом доме. Какое счастье, что не пошел на день рождения Анастасии Ивлеевой! Впервые за всю историю передачи я загримировался сам! – иронично рассказал Ургант.

На новом месте Иван быстро освоился, Хрусталев тоже не робел. Фото: скриншот передачи "Вечерний Ургант" / "Первый канал"

Раньше Ургант уже брал интервью с гостями, которые находились удаленно из-за пандемии. Теперь же по ту сторону оказался он сам. Коллеги Ивана установили телевизор с ним так, что сразу даже и не заметишь подмены – шоумен все также сидит за столом и слегка повернут к гостям.

К слову о гостях – Незлобин и Новикова принесли Урганту цветов и апельсинов, чтобы тот выздоравливал. Правда, подарки они положили на стол в студию, а не доставили к Ивану на дачу. В общем, комики обменялись добрыми подколами.

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