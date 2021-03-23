В Петербурге передумали брать плату за лифты с жильцов первых этажей

Плату за лифт пока что передумали вводить в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Нашумевшую инициативу с новым порядком платы за лифт в Санкт-Петербурге решили отменить… но временно – до тех пор, пока не поступит «особое распоряжение» из прокуратуры. Об этом «Комсомолке» во вторник, 23 марта, сообщил источник, близкий к Смольному.

- Буквально несколько минут назад от прокуратуры поступило письмо, в котором сказано, что она временно приостанавливает свой протест, из-за которого, собственно, и хотели ввести новый порядок оплаты, - уточнил источник. – Как долго продлится эта «приостановка», и какое решение будет принято по итогам – пока не известно.

Тем не менее пока что все остается по-старому: жители первых этажей, а также парадных, в которых лифт в принципе не предусмотрен, платить за него не будут. Однако те квитанции, которые уже пришли, оплатить все же нужно – просто потому, что из них невозможно исключить строчку за оплату эксплуатации лифтового оборудования.

Напомним: об инициативе обязать платить за лифты жителей первых-вторых этажей, а также парадных, где лифтов нет в принципе, стало известно еще на прошлой неделе. В комитете по тарифам «Комсомолке» пояснили, что раньше оплаты не было потому, что для этих категорий действовала «негласная» льгота, введенная еще при Валентине Матвиенко. Эта льгота не соответствовала закону, поэтому ее потребовала отменить прокуратура.