Фонтан кипятка высотой с дом вырвался из-под земли в центре Петербурга

Фонтан с кипятком высотой в дом выбился из-под земли в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В центре Санкт-Петербурга произошел настоящий водный апокалипсис. Утром во вторник, 23 марта 2021 года, на Исполкомской улице прорвало трубу с кипятком. Напор оказался такой силы, что фонтан поднялся ввысь на 12-15 метров, оказавшись выше четырехэтажного дома, стоящего рядом.

- На Исполкомской 15 прорвало трубу с горячим водоснабжением. Огромный фонтан бьет на соседние машины и дом, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Брызги и пар заволокли всю улицу. Видимость на Исполкомской на данный момент нулевая. Из-за этого отменено движение трамваев по маршруту №24.

Вода залила всю Исполкомскую улицу, дом и машины Фото: принтскрин видео.

В "Теплосети" Петербурга сообщили, что авария произошла в 11:00. На данный момент на место уже приехали аварийщики.

- Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления, - сообщили в компании.

Всем водителям, чьи машины оказались в зоне поражения , пообещали возместить ущерб.

Местные жители останутся без отопления до 9:00 часов 24 марта, пока не завершится ремонт.

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