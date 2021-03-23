Пушкинский Китайский театр превратят в современный театр-трансформер

Восстановление Китайского театра в Царском Селе займет примерно восемь лет. Фото: «Студия 44»

Китайский театр – уникальное сооружение, построенное по указу Екатерины и по проекту Ринальди в 1778 году, – превратился в руины в 1941-ом. Все эти годы печальный остов заведения, где некогда проходили все премьеры итальянских опер в России, стоит без окон и крыши и контрастирует с нарядным Екатерининским дворцом.

Последние 80 лет здание стоит без окон и крыши. Фото: ГМЗ «Царское Село»

– В ближайших наших планах – начать реконструкцию Китайского театра, – обрадовала директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова. – Восстановление объекта потребует не менее восьми лет и трех миллиардов рублей. Сейчас мы находимся в переписке с Минкультом. Там заверили, что средства выделят.

Примерно так театр выглядит сегодня. Фото: ГМЗ «Царское Село»

Но прежде музей должен провести в здании противоаварийные работы, чтобы внутри можно было без риска для здоровья разместить технику и леса. Проект уже готов. Согласно нему, стены укрепят, временную кровлю соорудят, фундамент обследуют.

– Противоаварийные работы займут около двух лет. Если все пойдет по плану, рассчитываем выйти на реконструкцию в конце 2022 года, – добавляет Таратынова.

А так он будет выглядеть после реконструкции. Фото: «Студия 44»

Восстанавливать театр не станут: увы, специалистам не на что опираться, ведь сохранились лишь черно-белые фотографии. А потому за воссозданными фасадами разместят современное пространство-трансформер, которое сможет быть и просторным выставочным залом на 600 «квадратов», и залом театральным с амфитеатром, и – отчасти – фондохранилищем, которых в музее дефицит. Любопытно, что из одного в другое пространство будет перестраиваться всего за полчаса. Концепцию Китайского театра подготовила «Студия 44» Никиты Явейна.

ГЛАВНЫЙ «ЭКСПОНАТ»

Над этим сокровищем Царское Село трудится уже 10 лет. По прикидкам, пригласить посетителей в первую половину отреставрированных императорских покоев смогут уже этим летом. Речь идет о пяти интерьерах личной половины Николая Второго и Александры Федоровны, которые уже проходят приемку. На них потратили более двух миллиардов рублей (1,3 миллиарда – из федерального бюджета, остальная сумма – из средств музея).

Александровский дворец реставрируют, начиная с 2011 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

– Экскурсии организуем небольшими группами, потому что сами помещения небольшие, – отмечает Таратынова. – Уже начинаем работать с экспозицией, вешаем люстры.

Параллельно со сдачей первой очереди приступили к работам по следующей. Вторую половину дворца откроют до конца 2023 года.

НАПОЛНИТЬ ПРУДЫ

Гидросистема парков Царского Села, главным объектом которой был Таицкий водовод, несший чистейшую воду во дворец Екатерины, начала разрушаться еще XIX веке, а после Великой Отечественной войны пришла в полный упадок. Отсутствие воды в каналах вредило не только облику знаменитых каскадов, но и сохранности парков: лишенные влаги, корни деревьев стали иссушаться.

Отсутствие воды в каналах вредило не только облику знаменитых каскадов, но и сохранности парков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

К счастью, проблемой уже занялись. Над решением сложной задачи работают музей, Петербург и Ленобласть, Невско-Ладожское бассейновое водное управление и «Водоканал».

– Главное – поиск новых источников воды. Большие исследования в этом направлении начнем в этом году, – сообщает директор музея. – Нужно привести в порядок и существующие гидротехнические сооружения.

Вновь вернуть прудам и каскадам Пушкина воду могут стоить примерно полтора миллиарда рублей. Первые результаты работ будут видны через пять лет.

КСТАТИ:

Комплекс фермы, отреставрированный на 80 процентов, откроют в 2022 году: сейчас там возобновляют работы после вынужденной задержки, вызванной корректировкой сметы. Там откроется круглогодичное общественное пространство с маленьким зоопарком, которое охватит пенсионерские конюшни и лошадиное кладбище, а также территорию бывшего стадиона.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Сезон в Царском Селе стартует 24 апреля

В новом туристическом сезоне, который начнется традиционно в предпоследнюю субботу апреля, цены на билеты в Екатерининской дворец останутся прежними.

– Посещаемость, по сравнению с показателями до пандемии, уменьшилась в 10 раз: сейчас музей посещают 300-400 человек в день, что очень мало, – отмечает Ольга Таратынова. – Но мы рассчитываем на лето. Ввели систему электронного бронирования. Единовременно во дворце смогут находиться 950 человек, но если интерес превысит этот норматив – мы будем готовы открываться раньше и закрываться позже.