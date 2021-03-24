Главный признак весны в Петербурге: У Петропавловской крепости появились ловцы солнца

В первый теплый день в Петербурге появились "моржи"
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Санкт-Петербурге обычно настолько серая и суровая погода, что местные жители готовы ловить каждый солнечный лучик все зависимости от времени года и отметки на шкале термометра. В среду, 23 марта 2021 года, в городе лежит снег, впервые за долгое время на улице плюс 9 градусов и светит солнце. Большинство горожан только начали сменять зимние пуховики с меховыми опушками на демисезонные пальто, а на пляже Петропавловской крепости уже не найти свободного места - вдоль стен с самого утра загорают петербургские "моржи".
Желающих зарядиться витамином D очень много, только успей занять место
Фото: Артем КИЛЬКИН
Прогуливающиеся по Заячьему острову, которые раньше никогда не видели петербургских "моржей" удивляются: "Холодно ведь еще". Однако загорающим все нипочем. Приходя на точку сбора и раздевшись, "моржи" начинают с зарядки. После стелют картонки, особо заядлые приходят с лежаками. Вместо панамок от солнца используют капюшоны зимних курток, а на ногах обязательно шерстяные носки - простыть никто не хочет.
Пока лед не растаял, можно позагорать и на нем, а после окунуться в прорубь
Фото: Артем КИЛЬКИН
Разогревшись на солнце, многие отправляются окунуться в прорубь, пока лед в Неве еще не окончательно растаял. Среди загорающих большинство люди старшего поколения, однако немало и молодых парней и девушек со стройными, спортивными телами.
Главное - теплые носки, чтобы не заболеть
Фото: Артем КИЛЬКИН
Надо отметить, что загар у всех "моржей" такой, словно они только вчера вернулись с южных стран - ведь минувшей зимой солнечных дней в Петербурге было не мало. А бронзовый оттенок от северного солнца сохранится надолго.
Загар от северного солнца держится почти целый год
Фото: Артем КИЛЬКИН
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