Главный признак весны в Петербурге: У Петропавловской крепости появились ловцы солнца

В первый теплый день в Петербурге появились "моржи" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге обычно настолько серая и суровая погода, что местные жители готовы ловить каждый солнечный лучик все зависимости от времени года и отметки на шкале термометра. В среду, 23 марта 2021 года, в городе лежит снег, впервые за долгое время на улице плюс 9 градусов и светит солнце. Большинство горожан только начали сменять зимние пуховики с меховыми опушками на демисезонные пальто, а на пляже Петропавловской крепости уже не найти свободного места - вдоль стен с самого утра загорают петербургские "моржи".

Желающих зарядиться витамином D очень много, только успей занять место Фото: Артем КИЛЬКИН

Прогуливающиеся по Заячьему острову, которые раньше никогда не видели петербургских "моржей" удивляются: "Холодно ведь еще". Однако загорающим все нипочем. Приходя на точку сбора и раздевшись, "моржи" начинают с зарядки. После стелют картонки, особо заядлые приходят с лежаками. Вместо панамок от солнца используют капюшоны зимних курток, а на ногах обязательно шерстяные носки - простыть никто не хочет.

Пока лед не растаял, можно позагорать и на нем, а после окунуться в прорубь Фото: Артем КИЛЬКИН

Разогревшись на солнце, многие отправляются окунуться в прорубь, пока лед в Неве еще не окончательно растаял. Среди загорающих большинство люди старшего поколения, однако немало и молодых парней и девушек со стройными, спортивными телами.

Главное - теплые носки, чтобы не заболеть Фото: Артем КИЛЬКИН

Надо отметить, что загар у всех "моржей" такой, словно они только вчера вернулись с южных стран - ведь минувшей зимой солнечных дней в Петербурге было не мало. А бронзовый оттенок от северного солнца сохранится надолго.

Загар от северного солнца держится почти целый год Фото: Артем КИЛЬКИН

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