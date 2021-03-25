Сезон фонтанов в Петергофе начнется 24 апреля

Сезон фонтанов начнется 24 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего месяц остался до главного культурного события весны в Петербурге - открытия сезона фонтанов. Обычные городские сооружения в течение нескольких недель включает «Водоканал», но стартом сезона фонтанов считается их запуск в Петродворце.

- Ровно месяц остался до начала летнего сезона в Петергофе. 24 апреля будет дан первый пуск фонтанов в 2021 году. С 24 апреля фонтаны будут работать ежедневно, - сообщает пресс-служба Государственного Музея-Заповедника «Петергоф».

Впрочем, по закону баланса природы, хорошие новости уравновешиваются не слишком приятными. Вместе с пуском фонтанов и началом летнего туристического сезона, в парках музея начнут брать плату за вход. А до того момента из можно посетить безвозмездно, то есть даром.

На просушку, как парк Гатчинского дворца, их закрывать не будут. Это касается не только Петродворца, но и относящегося к нему Ломоносова. Цены на билеты пока повышать не планируют.

Напомним, что с 24 марта на просушку закрылись многие сады и парки Петербурга. Ориентировочный срок открытия - 1 мая. Впрочем, многое будет зависеть от погоды. Если она будет теплой, солнечной и без дождей, то земля просохнет раньше и парки снова откроют.

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На «каникулы», например, не пойдут Петергоф и Царское Село, так что приехать туда и погулять можно в любое время (подробности)