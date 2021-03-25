Машина с рыбаками провалилась под лед на Ладожском озере в Ленобласти

Автомобиль с рыбаками провалился под лед на Ладожском озере в Ленобласти / Фото: МЧС ЛО

Автомобиль с рыбаками провалился под лед Ладожского озера в Ленинградской области. Несмотря на то, что управление МЧС региона чуть ли не каждый день напоминает об опасности выхода на лед и просит любителей рыбалки потерпеть до тех пор, пока не наступит новый сезон, в четверг, 25 марта 2021 года, трое мужчин все же отправились попытать счастья. При этом, пошли по тонкому льду не пешком, а решили прокатиться с ветерком на "Рено Логан". Как итог - искупались в холодной воде.

Все трое мужчин смогли сами выбраться из воды / Фото: МЧС ЛО

- В 11:20 часов поступило сообщение о том, что в акватории Ладожского озера между деревнями Креницы и Дубно Волховского района трое мужчин на машине провалились под лед, - рассказали в МЧС 47-го региона.

Рыбакам повезло, они смогли самостоятельно выбраться из автомобиля и забраться на поверхность льда. А вот доставать машину уже пришлось специалистам.

А вот вытягивать машину уже пришлось спасателям / Фото: МЧС ЛО

На место ЧП на катере на воздушной подушке отправилась дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога. В 12:20 они доставили рыбаков на берег. Все мужчины оказались в полном порядке, медицинская помощь им не потребовалась. А вот операция по вытаскиванию машины из воды продолжается.

В МЧС в сотый раз напомнили о том, что на данный момент запрещено выходить на лед на всей территории Ленинградской области. Это может быть опасно для здоровья и жизни. За нарушение данных запретов в областном законе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность – штраф в размере от одной до пяти тысяч рублей.

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