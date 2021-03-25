На отрицавшего холокост профессора из Санкт-Петербурга завели уголовное дело

Экс-профессора СПбГЭУ будут судить за реабилитацию нацизма после его слов об отрицании холокоста. Фото: СОЦСЕТИ

Резонансный вебинар профессора СПбГЭУ, 65-летнего Владимира Матвеева, все-таки закончился возбуждением уголовного дела. Напомним, на лекции преподаватель внезапно начал утверждать, что холокост является «мифом» и «выдумкой». На вопрос про использование фашистами газа он ответил, что тот был нужен не для убийства людей, а… для дезинфекции лагерей. И все это произошло на занятии, которое было посвящено подготовке учителей к проведению в школах уроков памяти жертвам холокоста и воинов Красной армии, что освободили узников «Аушвица» в Освенциме.

Запись вебинара опубликовали в Сети, общественность возмутилась и потребовала наказать доцента. Историей занялась прокуратура Ленобласти. От преподавателя оперативно избавились в СПбГЭУ и в Академии народного хозяйства. Проверка слов Матвеева затянулась на два месяца, и вот предварительный результат.

- В СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Реабилитация нацизма». Проверка прокуратуры выяснила, что гражданин публично совершил действия по реабилитации нацизма, а именно отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, - передает пресс-служба прокуратуры 47-го региона.

Добавим, что Владимиру Матвееву в худшем случае грозит лишение свободы на срок до трех лет. Или же он может отделаться, например, штрафом в размере до 300 тысяч рублей.