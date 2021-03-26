«Я получаю 200 тысяч рублей и я счастлив»: экс-игрок «Зенита» Александр Кержаков рассказал о деньгах, семье и нынешней жизни

После развода Александр Кержаков отдает 30% зарплаты на алименты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший нападающий петербургского «Зенита», легенда клуба Алекесандр Кержаков дал большое интервью YouTube-каналу Sports, в котором откровенно рассказал об игровой карьере, о прошлых заработках в клубе и нынешних доходах, которые сократились в десятки раз.

- В 2015-16 годах в «Зените» я получал чуть меньше 3 млн евро, но половину я оставил в клубе, чтобы уехать играть в «Цюрих». Мне сказали: «Ты можешь уехать, но отказывайся от остатков денег». Меня согласились отпустить в аренду. Я сказал: «Спасибо, я поехал». Там мне хватало денег только на аренду квартиры и машины, но мен было все равно, я хотел играть, - рассказал футболист.

К этому моменту Александр уже успел потерять почти все заработанные деньги. Из-за доверия друзьям, в том числе экс-игроку сборной России Ивану Саенко, он оказался втянут в финансовую авантюру, которая обошлась Кержакову в 330 млн рублей.

- Я частями перевел 330 миллионов. Я потерял все, что заработал на тот момент. Слава богу, еще был контракт(с «Зенитом» - прим. ред.). Что-то успел потратить на недвижимость родным, но деньги ушли все. Если бы у меня был финансовый консультант, я бы столько не профукал, - вспоминает экс-звезда «Зенита». - Но если бы был выбор достичь того, что достиг в футболе или сохранить деньги, я бы выбрал футбол. После 2010 года я еще стал лучшим бомбардиром «Зенита». То, как сложилась моя карьера, несмотря на историю с финансами...я ни о чем не жалею.

Сейчас экс-нападающий "Зенита" тренирует томскую "Томь". Фото: ФК "Томь"

Сейчас Кержаков тренирует томскую «Томь», в одиночку воспитывает сына и получает в разы меньше. Но при этом он полностью счастлив.

- У меня зарплата с учетом вычета алиментов (около 30%) - тысяч 200 рублей. Мне этого вполне хватает, чтобы содержать ребенка, одевать, кормить. У меня нет тяги к дорогому и пафосному, нет нужды в этом. И сына (ему 7,5 лет) стараюсь воспитывать также. Он не разбирается в «Гуччи» или «Дольче Габбана». Я рад, что мы можем спокойно покупать вещи в «Детском мире» и это здорово. Вещи за 1,5 тысячи рублей такие же, как и за 30 тысяч. Они ничем кроме бренда не отличаются. Для кого-то 200 тысяч - огромные деньги. Если уйти от дорогих магазинов туда, где все тоже самое, но дешевле то на жизнь денег хватает, - рассказал Кержаков. - Когда я жил в доме - сейчас не живу, потому, что не могу его содержать - я в месяц тратил 350-400 тысяч рублей в месяц на дом, няню для ребенка, на водителя. Это было ужасно много. Зачем такие траты? Я счастлив жить так, как сейчас живу.

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