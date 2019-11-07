2019-11-07T15:37:54+03:00
Спорт

Александр Кержаков, зарплата которого сократилась в 50 раз, добился снижения алиментов на первого ребенка

Первой жене экс-футболист будет выплачивать 42 тысячи вместо 643 тысяч рублей
Маргарита РЕПИНА
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Первой жене Александр Кержаков будет выплачивать по 42 тысячи рублей.Первой жене Александр Кержаков будет выплачивать по 42 тысячи рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Для экс-зенитовца Александра Кержакова 2019 год выдался жарким. Сначала поклонники спортсмена следили за его скандальным разводом с Миланой Тюльповой, дочерью покойного сенатора Вадима Тюльпанова. Почти полгода футболист не давал жене видеться с их общим сыном, годовалым Артемом. Как он сам объяснял, не хотел, чтобы ребенок жил с матерью, которая лечилась от наркозависимости. В ответ Милана обвиняла его в рукоприкладстве. Страсти улеглись в апреле. Пару развели, а Тюльпанова добилась опеки над малышом.

Спустя несколько месяцев Кержаков оказался в центре очередного скандала. О себе напомнила первая супруга форварда Мария Голова. Со студенткой Санкт-петербургского университета экономики и финансов молодой Кержаков познакомился в 2005 году. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, и у них родилась дочь Даша.

Спустя пять лет брак распался. Девочка осталась жить с мамой. Тогда же суд утвердил размер алиментов. Лучшего бомбардира России обязали выплачивать 300 тысяч рублей ежемесячно. При этом каждый год сумма индексировалась и увеличивалась на 10 %.

- На момент заключения соглашения он был профессиональным футболистом и имел нерегулярный меняющийся заработок, - объяснили это в пресс-службе судов Петербурга.

В августе Кержаков, уже задолжавший супруге почти 13 миллионов рублей, пошел в суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

В августе Кержаков, уже задолжавший супруге почти 13 миллионов рублей, пошел в суд.Фото: Артем КИЛЬКИН

МНОГОМИЛЛИОННАЯ ЗАРПЛАТА ОСТАЛАСЬ В ПРОШЛОМ

В 2017 году в жизни Кержакова произошли крутые перемены. Он завершил футбольную карьеру и устроился старшим тренером в «Российский футбольный союз». Многомиллионные зарплаты остались в прошлом, а обязательства – прежними. В итоге экс-спортсмен погряз в долгах.

- Доходы Александра Кержакова снизились с более 25 млн рублей в месяц в 2015 году до более 500 тысяч в месяц в 2018-м. Сейчас зарплата Кержакова 250 тысяч рублей, а размер алиментов с учетом индексации составлял 643 тысячи. Выплачивать их в полном размере он не может, - рассказали в пресс-службе судов Петербурга.

В августе Кержаков, уже задолжавший супруге почти 13 миллионов рублей, пошел в суд. Его иск удовлетворили. Теперь бывший форвард выплачивает дочери 1/6 часть от заработка – это около 40 тысяч рублей. Кроме того, у Александра подрастают двое сыновей. Один мальчик, родившийся в гражданском браке с Екатериной Сафроновой, живет с ним. Второй – с Тюльпановой, которому он отдает 1/4 от зарплаты.

Такого удара по бюджету Мария Голова явно не ожидала. Женщина обратилась в суд, чтобы обжаловать решение. Та требовала хотя бы 150 тысяч. Днем 7 ноября апелляцию рассмотрели в Выборгском районном суде Петербурга. В итоге Марии придется довольствоваться малым. Суд поддержал экс-футболиста. Теперь вместо 643 тысяч бывшая супруга будет получать 42 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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