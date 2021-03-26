Наступил перелом: Александр Колесов рассказал о погоде на апрель в Санкт-Петербурге

С приходом климатической весны Петербург начинают приводить в порядок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна уже полностью вступила в свои права и температура в Петербурге даже успела поставить рекорд - так тепло не было аж 83 года. А вот каким будет предстоящий апрель, «Комсомолке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Самое главное, что наступил перелом в характере погоды. Это влияние циклонов, которые пришли с Атлантики и принесли с собой теплые воздушные массы с западными ветрами. Плюс солнце будет выглядывать часто. По апрелю прогноз пока предварительный: тепло в течение всего месяца. Ожидаем превышение нормы на 1-2 градуса. Но будет чередование циклонов и антициклонов, поэтому осадки тоже будут. Впрочем, не очень много, - отметил синоптик. - В первой половине месяца дневной температурный фон составит +3...+8 градусов. Только отдельные ночи могут быть прохладными, а так - положительные показатели. Наиболее теплая - вторая половина, когда будет от +6 до +11 днем, в отдельные дни до +17 градусов.

Солнцепоклонники уже появились у стен Петропавловской крепости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям Северной столицы весь месяц придется терпеть значительные перепады суточной температуры, а теплая погода вкупе с солнцем приведет к быстрому таянию снега и льда. И если в городе это будет только в радость, то в пригородах и особенно в Ленобласти ситуация грозит половодьем.

А вот до конца отопительного сезона пока далеко. Учитывая, что для отключения батарей нужна среднесуточная температура в +8 градусов, то произойдет это ближе к концу апреля.

- Судя по опыту прошлых лет, отопительный сезон заканчивается в первые числа мая. Но все зависит от температурных показателей, - сообщили «КП-Петербург» в городском Комитете по энергетике.