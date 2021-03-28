Страшным ударом разбросало по дороге: Полиция Петербурга задержала женщину, сбившую двух девочек на пешеходном переходе

Страшный инцидент случился на подеъзде к городу Тосно. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Чудовищное ДТП случилось в минувшую субботу, 27 марта, неподалеку от города Тосно Ленинградской области. Около 19:00 30-летняя женщина на полной скорости сбила двух девочек – 16 и 17 лет. Младшая скончалась по дороге в больницу, старшая получила множество ссадин и переломов. О случившемся рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Женщина ехала во втором ряду рядом с грузовиком, - описывают произошедшее свидетели происшествия. – Судя по всему, получилось так, что водитель грузовика вовремя заметил девочек и остановился, а она почему-то не приняла это во внимание и даже не сбросила скорость. Кроме того, переход нерегулируемый – то есть, светофора там нет.

Девочки не успели ни отбежать, ни даже оглянуться – удар страшной силы в мгновение ока разбросал их по дороге. Сообщается, что в автомобиле в момент столкновения находился пассажир – 48-летняя женщина – но ни она сама, ни водитель в аварии не пострадали. Скрыться с места происшествия они также не пытались - остались дожидаться скорую и полицию.

На данный момент петербурженка, находившаяся за рулем, задержана. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), - уточнили в ведомстве.

Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья – 12 лет тюрьмы.

Напомним: в 2019 году весь Петербург потрясло кошмарное ДТП на Невском проспекте - водитель въехал в толпу людей. Пятеро погибли. Как выяснилось, в момент столкновения он находился под действием веселящего газа. По итогам разбирательств лихач получил восемь с половиной лет тюрьмы.