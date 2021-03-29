Пассажир маршрутки ударил ножом водителя в Петербурге

В Петербурге разыскивают мужчину, ранившего водителя маршрутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге пассажир маршрутки ударил ножом водителя. Инцидент произошел в 8 часов утра в воскресенье, 28 марта 2021 года, в муниципальном округе Горелово. В полицию сообщил о происшествии один из очевидцев, добавив, что нападавший мужчина сбежал.

- Все произошло в маршрутке номер К-403, когда автомобиль находился напротив дома 3 на Волхонском шоссе. Между пассажиром и 34-летний водителем произошел словесный конфликт. Тогда мужчина достал нож и ударил своего оппонента в живот, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На место приехала бригада скорой помощи, которая забрала пострадавшего в больницу №26. Оказалось, что лезвие ножа достало толстую кишку. Врачи отмечают, что мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Сбежавшего пассажира на данный момент разыскивают. На вид ему 20-30 лет, не славянской внешности, рост около 175 сантиметров. Из особых примет, мужчина носит бороду и у него гнилые зубы. В момент нападения был одет в темно-серую ветровку и черные штаны.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до 10 лет тюрьмы.

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