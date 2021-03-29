Переболел ковидом, похоронил маму: Названа предварительная причина смерти тренера по баскетболу, умершего во время матча

На момент смерти Виктору Валентиновичу Королеву было всего 53 года. Фото: СШОР Кировского района Санкт-Петербурга

Смерть 53-летнего Виктора Королева стала трагедией для всего спортивного Петербурга. Тренер сборной команды девушек 2005 года рождения по баскетболу почувствовал себя плохо прямо во время матча за бронзовые медали Первенства России – на девятой минуте игры он потерял сознание и скончался.

«ЕДЕМ ЗА МЕДАЛЯМИ!».

Виктор Королев пришел в спорт 30 лет назад. Последние три года работал в СШОР Кировского района. По словам друзей и коллег Виктора Валентиновича, такого тренера нужно еще поискать.

- В петербургском баскетболе он был очень значимой фигурой, - признался «КП-Петербург» коллега Королева, тренер СШОР Екатерина Сизова. – Ну а как иначе, если каждый год к нему приходили повидаться его выпускники? Некоторые воспитывались у него много лет назад, уже успели вырасти, обзавестись семьями. Я не знаю ни одного человека, который бы плохо отзывался о Викторе Валентиновиче.

Последние несколько лет Виктор Королев работал вместе со своей женой Еленой – она тоже баскетбольный тренер. Вместе с ней он в свое время пришел в СШОР Кировского района – и вместе с ней же поехал на злополучный турнир в Подмосковье.

Виктор Королев воспитал целую плеяду достойных спортсменов. Фото: СШОР Кировского района Санкт-Петербурга

- Мы общались с ним в последний раз прямо накануне выезда, - вспоминает директор школы Юрий Нестеров. – Никаких перемен я в Викторе Валентиновиче не заметил. Поговорили коротко, он сказал, что девочки едут за медалями, был настроен на победу. Но он в принципе всегда был таким – очень спокойный, невозмутимый. И с детьми всегда так же общался – ни разу ни на кого голос не повысил. Настоящий профессионал своего дела.

УДАР ПО СЕРДЦУ

Что именно случилось на турнире, пока неясно – причину смерти Виктора Королева установит вскрытие. Однако знавшие Виктора Валентиновича люди в беседе с «Комсомолкой» упоминали, что в последнее время ему пришлось нелегко. Несколько месяцев назад тренер переболел коронавирусом – пусть и на дому и в достаточно легкой форме, но факт остается фактом. К тому же незадолго до турнира у Королева умерла мать: со дня ее похорон не прошло еще и сорока дней. Скорее всего, Виктор Валентинович попытался найти спасение от постоянного стресса, с головой погрузившись в работу – но стресс оказался сильнее. Его смерть оказалась по-настоящему трагичной и внезапной: супруга Елена, рассказывают очевидцы, первое время даже не могла плакать – осознание утраты пришло к ней не сразу. Как на случившееся отреагировали девочки-спортсменки (ведь тренер умер, фактически, у них на глазах), пока не ясно: команду уже вернули в Санкт-Петербург и развезли по домам. Когда случилась трагедия, воспитанницы Виктора Королева вели со счетом 17:9 – но победы своей любимой команды тренер не дождался.

В спорт Виктор Королев пришел 30 лет назад. Фото: Федерация баскетбола Петербурга

- Насколько я знаю, у него случился инфаркт, - рассказал «Комсомолке» спортивный директор Федерации баскетбола Петербурга Николай Кузьмин. – Уже третий по счету. Два предыдущих он пережил, а вот третий стал фатальным. На площадке, конечно, присутствовал врач, но сами понимаете, когда такая ситуация, счет идет в лучшем случае на минуты. Скорой помощи Виктор Валентинович не дождался.

Память Королева планируют увековечить в Северной столице.

- Сейчас мы прорабатываем вариант с тем, чтобы учредить турнир памяти Виктора Валентиновича, - заключает Юрий Нестеров. – Он будет на базе нашей школы, но в нем, конечно, смогут принять участие и другие команды. Как скоро нам удастся провести всю организационную работу, я пока, к сожалению, не знаю – возможно, запланируем турнир на следующий год.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Виктора Валентиновича.

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