Работал, воспитывал сына: Что известно о подозреваемом в убийстве «королевы красоты» из Новодвинска

Владимир и Ольга познакомились семь лет назад. Фото: СОЦСЕТИ

Страшное убийство 33-летней Ольги Шляминой шокировало весь Новодвинск. Молодую маму, красавицу и скромницу (именно так ее описывают друзья и родные) убил ее же собственный «возлюбленный» - 40-летний Владимир (имя изменено, – прим.ред.). «КП-Петербург» рассказывает, что известно о подозреваемом в зверской расправе над «королевой красоты».

В последнее время Владимир работал охранником – ездил на вахту в другие города. У него есть сын, примерно того же возраста, что и ребенок Ольги – около 10 лет. Судя по всему, душой компании Владимир не был: все его друзья из соцсетей отвечали «Комсомолке», что либо добавили его случайно, либо общались слишком давно и толком ничего не могут вспомнить.

Ольга пропала 20 марта. На протяжении нескольких дней Владимир вел себя так, будто ничего не произошло. Фото: СОЦСЕТИ

Как сообщил «КП-Петербург» источник, знакомый с обстоятельствами дела, 20 марта Ольга и Владимир были в гостях у друзей, где не обошлось без горячительных напитков.

- После возвращения из гостей между ними вспыхнула ссора, - пояснил источник. – Со слов самого Владимира, Ольга его приревновала. Ссора набирала обороты, и в какой-то момент мужчина ударил ее кулаком по голове.

Как уверяет сам Владимир, убивать Ольгу он не хотел. А когда понял, что не рассчитал силы – расчленил ее тело, обезглавил, вывез части в лес и разбросал их там. После чего спокойно вернулся домой. Примечательно, что раньше в поле зрения правоохранительных органов мужчина, несмотря на дурную репутацию (об этом «КП» рассказала мама Ольги Людмила) не попадал. По крайней мере, так он сам утверждает – этот факт тоже будет проверяться в рамках следствия.

Мужчину арестовали на два месяца по подозрению в убийстве. Фото: СОЦСЕТИ

Сама Людмила, говоря об убийце ее дочери, не может сдержать эмоций.

- Конечно, я хочу для него высшую меру наказания, - признается женщина. – Представьте сами – он жив, а моя дочь без головы! Я хочу, чтобы он мучился.

26 марта Владимира отправили под арест на два месяца. После этого должно состояться первое судебное заседание.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала об отношениях Владимира и Ольги. По словам родных и друзей женщины, развивались они плохо: Ольга жаловалась на то, что Владимир кричит на нее и бьет – одна из ее коллег видела синяки на ее руках. Сходилась и расходилась пара дважды несмотря на все возражения близких. В конце концов дело кончилось трагедией. Что держало Ольгу рядом с Владимиром все это время, никто не может понять до сих пор. Гибель Ольги стала для всех настоящим ударом: обаятельная и скромная женщина, победительница всероссийского конкурса красоты «Королева леса 2018» не заслуживала такой участи.

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