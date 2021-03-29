Мошенник обменял 88-летней блокаднице квартиру в Петербурге на жилье в Пскове

Мошенник отобрал квартиру у 88-летней блокадницы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала в Пскове участника мошеннической группировки, которая занималась преступлениями с недвижимостью. В субботу, 27 марта 2021 года, следователи поймали 45-летнего мужчину, подозреваемого в обмане 88-летней жительницы блокадного Ленинграда - мужчина заставил старушку переписать на него ее квартиру в Петербурге, которую она получила как ветеран труда к 65-летию победы в Великой Отечественной войне.

- Подозреваемый узнал, что у пенсионерки есть квартира на Яхтенной улице. Он втерся к ней в доверие и убедил сначала приватизировать жилье, а после переписать на него, подписав договор дарения. При этом в самом договоре указанный гражданин выступал в роли внука собственницы жилья, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, несчастная женщина лишилась квартиры стоимостью 4,7 миллиона рублей. В качестве "альтернативы", мошенник отвез пенсионерку в квартиру в Пскове.

На данный момент блокадница уже в Петербурге, временно ее поместили в дом-интернат для ветеранов.

Задержанный ранее уже был судим. Сейчас он находится под стражей, а следователи выясняют, есть ли на его счету другие аналогичные мошеннические действия.

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