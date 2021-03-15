Братья-мошенники вынуждали петербургских пенсионеров выбрасывать деньги в окно

Двух братьев-мошенников задержали в Петербурге
Фото: принтскрин видео.
Полиция Санкт-Петербурга задержала двух братьев-мошенников, которые обманули, по меньшей мере, восемь пенсионеров. Мужчины "работали" по известной схеме: звонили своим жертвам, представлялись полицейскими и убеждали, что родственники стариков стали виновниками ДТП. Чтобы уладить проблему следует заплатить большую сумму денег. Подробности полиция рассказала в понедельник, 15 марта 2021 года.
- Под видом сотрудника правоохранительных органов мужчины обзванивали пенсионеров, играя на их доверии. Убеждая жертв, что они могут помочь неким родственникам деньгами, мужчины давали инструкцию дальнейших действий - деньги надо было сбрасывать в пакете в окно, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.
Жертвами аферистов были доверчивые пенсионеры
Фото: принтскрин видео.
Для каждого нового звонка своей жертве мужчины использовали недорогие телефоны, которые после выбрасывали. Также они постоянно сменяли место жительства, посуточно арендуя квартиры.
Подозреваемыми в мошенничестве оказались братья 32 и 38 лет. Старший несколько раз судим за наркотики и воровство. Недавно от вышел из тюрьмы.
Сейчас полицейским известно о восьми жертвах аферистов. Одна из них 88-летняя жительница дома на Дибуновской улице. Испугавшись за свою дочь, которой якобы грозила уголовная ответственность, пенсионерка скинула в окно курьеру завернутые в пакет 400 тысяч рублей. В общей сложности мужчины наворовали порядка 2 миллионов рублей.
По всем случаям возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рэперов-электриков задержали в Санкт-Петербурге за мошенничество в отношении пенсионеров
Следствие считает, что лже-бизнесмены втридорога продавали приборы учета и датчики пожилым людям (подробности)
Украинского мошенника в форме майора ФСБ задержали в Санкт-Петербурге
Мужчина находился в розыске за обман инвесторов на полмиллиона долларов (подробности)
Группировку телефонных мошенников задержали в Санкт-Петербурге
Преступники звонили людям, представляясь работниками безопасности банков (подробности)