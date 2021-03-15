Братья-мошенники вынуждали петербургских пенсионеров выбрасывать деньги в окно

Двух братьев-мошенников задержали в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух братьев-мошенников, которые обманули, по меньшей мере, восемь пенсионеров. Мужчины "работали" по известной схеме: звонили своим жертвам, представлялись полицейскими и убеждали, что родственники стариков стали виновниками ДТП. Чтобы уладить проблему следует заплатить большую сумму денег. Подробности полиция рассказала в понедельник, 15 марта 2021 года.

- Под видом сотрудника правоохранительных органов мужчины обзванивали пенсионеров, играя на их доверии. Убеждая жертв, что они могут помочь неким родственникам деньгами, мужчины давали инструкцию дальнейших действий - деньги надо было сбрасывать в пакете в окно, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Жертвами аферистов были доверчивые пенсионеры Фото: принтскрин видео.

Для каждого нового звонка своей жертве мужчины использовали недорогие телефоны, которые после выбрасывали. Также они постоянно сменяли место жительства, посуточно арендуя квартиры.

Подозреваемыми в мошенничестве оказались братья 32 и 38 лет. Старший несколько раз судим за наркотики и воровство. Недавно от вышел из тюрьмы.

Сейчас полицейским известно о восьми жертвах аферистов. Одна из них 88-летняя жительница дома на Дибуновской улице. Испугавшись за свою дочь, которой якобы грозила уголовная ответственность, пенсионерка скинула в окно курьеру завернутые в пакет 400 тысяч рублей. В общей сложности мужчины наворовали порядка 2 миллионов рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Расследования продолжаются.

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