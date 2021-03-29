БДТ уходит на ремонт после шести лет с затопленным подвалом и текущей крышей

Предыдущая реконструкция БДТ, прошедшая в 2011-2014 годах, завершилась несколькими уголовными и арбитражными делами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не прошло и семи лет, как Большой драматический театр имени Товстоногова в Петербурге вновь покидает историческое здание на Фонтанке – во второй раз за век. День «икс» назначен на 1 апреля, но театру совсем не смешно: артисты прощаются с родными гримерками, костюмеры и реквизиторы пакуют вещи, технические специалисты отключают оборудование. Обратно все они вернутся лишь осенью.

За полгода в здании-памятнике попытаются устранить самые серьезные ляпы, допущенные при предыдущей реконструкции. Она прошла в 2011-2014 годах и обошлась в 6 млрд рублей, затронув сооружение и его начинку от подвала до кровли. Но вскоре подвал стало подтапливать, а крыша потекла. Теперь, по заказу Минкульта, и то, и другое отремонтируют заново.

КРУГОМ ВОДА

Вода соседствовала с театром всегда: через дорогу – Фонтанка, во дворе – подземное озеро, под корпусами – русла подземных ручьев. Стены и полы углубленного подвала «замироточили» спустя полгода после реконструкции. Последние шесть лет оборудование на нулевом этаже фактически простояло в воде.

Вентиляционная камера, обслуживающая зрительский зал. Диммерная, отвечающая за сценический свет. Помещения технологического телевидения с серверной – сердце трансляций и записи. Тепловой пункт театра. Гидравлика под сценой-трансформером. Где-то вода медленно стекала по стенам, где-то ее скапливалось по щиколотку.

Каждый день в подвале собирали воду, а с началом повторного ремонта ее временно стало еще больше. Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, на самотек ситуацию не пускали. Каждый день в подвале собирали от пяти до 20 литров воды. В ход шли насосы и тепловые пушки, которыми сушили мягкие декорации, хранящиеся под сценой. Регулярно влагу собирали под оркестровой ямой. Приговаривая, что дело театра – спектакли ставить, а не воду откачивать, спасением утопающих занимались и технические, и творческие специалисты. Организовали даже ежедневные дежурства – чтобы, не дай бог, не «замкнуло».

За гидроизоляцию подвала вновь взялись в 2019 году, на сегодня работы выполнены на 60 процентов. Остались самые сложные помещения – вроде пространства под сценой, – где нужно разбирать тонны оборудования.

Стены технических помещений театра из-за сырости выглядят примерно так. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Все механизмы, системы и оборудование сцены-трансформера и оркестровой ямы разобрать будет очень трудно, – отмечает директор БДТ Татьяна Архипова. – Работы будут вестись параллельно по разным направлениям и в итоге займут не менее месяца. Но самое сложное впереди.

Чтобы провести гидроизоляцию, первым делом в пустоты фундамента заливают микроцемент, который заполняет все трещины. Как показала экспертиза, во время реконструкции подрядчики сэкономили на материалах и использовали более дешевый и менее прочный бетон, который мгновенно размыло.

Гидроизоляция подвала выполнена на 60 процентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Затем каждые 10 сантиметров стен укрепляют специальным гелем-акрилатом (на весь подвал его уйдут тонны). После наступает черед поверхностной гидроизоляции – и можно заниматься «косметикой».

– А дальше предстоит самая трудоемкая и проблемная часть – обратный монтаж всего оборудования и пуско-наладочные работы, после которых все должно функционировать четко, как часы, – добавляют в театре. – Эти процессы могут занять в целом два месяца.

КРЫШУ ЛОМИТ, ШТУКАТУРКА ОТВАЛИВАЕТСЯ

А вот крышей пока не занимались. Проектной документации нет, подрядчики не приступили к работе. Но Минкульт обещает решить вопрос в ближайшие дни.

– Очевидно, подрядчикам нужно будет восстанавливать фасад театра на крыше, переделывать кровельное покрытие и все пешеходные мостки, а также установить систему молниезащиты и обогрева кровли, – уточняют в театре.

Об минувших дождях напоминают подтеки на стенах под крышей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Память о петербургских дождях хранит живописный цех, один из углов которого вспучился от влаги (на случай осадков там стоит бочка и шланг, воду спускают в ближайшую раковину). В какой-то момент здесь пришлось отключить электролебедку, опускающую декорации на сцену.

Как выяснили сотрудник театра, на крыше тоже умудрились сэкономить: использовали дешевые материалы и нарушили технологию, в итоге листы кровли стали расходиться. Из-за сырости штукатурка осыпалась с нежно-зеленых фасадов и оголила ярко-красный кирпич дома-памятника.

ФУНДАМЕНТ ПОЕХАЛ – СТЕНЫ ОСТАЛИСЬ

Новое руководство театра, пришедшее сюда в 2014 году, так и не приняло здание после реконструкции в целом. Кроме подвала и крыши, претензии коснулись и других этажей. Так, вместо установленного, настроенного и готового к работе оборудования сотрудники театра находили коробки со свернутыми проводами (и хорошо еще, если с подходящими): устанавливать аппаратуру пришлось самим. Сами крепили акустические панели, отваливающиеся от стен Малой сцены, сами подключили видеокамеры сцены Основной и многое другое.

Влага стала верным спутником проводов и аппаратуры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Горе-ремонт ударил и по подохранной части театра – зрительному залу, фасаду, мраморной парадной лестнице и прочим частям исторического здания.

– Некачественная реконструкция привела к движению здания из-за неправильно заложенного фундамента и работ в подвале. Появились многочисленные трещины на стенах, на напольной плитке и мраморе лестницы, которые сохранились со времен основания театра в 1898 году, – рассказывают в театре. – Перегородки между ложами отходили от стен и тоже покрылись трещинами. До реконструкции ничего подобного не было.

За сухостью серверных следили всем театром. Фото: Артем КИЛЬКИН

Причинами некачественной реконструкции стали изначальные проблемы с проектом и авторским надзором, а также недобросовестность строителей, уверены в театре. Халатность строителей и безответственность заказчика – Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации – доказали экспертизы и проверки. По гарантии подрядчики – АО «БалтСтрой» и ЗАО «Театрально-декорационные мастерские» – устранили лишь пять процентов недоделок. На сегодня фирмы находятся в процессе банкротства и ликвидации.

КОНКРЕТНО:

Хронология судов БДТ:

АРБИТРАЖ:

– 2014-2017 годы – экспертизы, фиксация недоработок, обещания Северо-Западной дирекции устранить недоделки.

– 20 июля 2017 года – Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта подала в суд на БДТ с требованием принять работы.

– 2 ноября 2017 года – БДТ подал встречный иск к дирекции с требованием устранить замечания, препятствующие приемке.

– 12 февраля 2018 года – БДТ и дирекция подали иск к «БалтСтрою» об устранении дефектов по гарантии.

Все дела завершились в пользу театра.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА:

В отношении «БалтСтроя» и «Театрально-декорационных мастерских» возбуждено два уголовных дела по факту мошенничества в особо крупном размере. Предварительные расследования завершены. Обвинения предъявлены бывшим руководителям Александру Коченову и Александру Шимбергу. БДТ выступает пострадавшей стороной.

Из-за некачественных работ под крышей с фасада осыпалась штукатурка. Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ:

Компания «БалтСтрой» под управлением Александра Коченова фигурировала в громком «деле реставраторов», в рамках которого под стражу взяли замминистра культуры Григория Пирумова. Фирма засветилась обналом 30,6 млн руб. в ходе реставрации Запасного дома Зимнего дворца.

«Театрально-декорационные мастерские» известны хищениями при строительстве «Зенит-Арены». За 50,5 млн руб. компания должна была поставить на стадион видеотабло, но деньги вывели. Вице-губернатор Марат Оганесян, курировавший строительство арены, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и находится в «Крестах».

Уличили «Мастерские» и в присвоении 45,5 млн руб. при проектировании новой сцены МДТ и причастности к хищению 209,9 млн при оснащении и строительстве нового здания МХАТ.

НА ЧУЖИХ ПОДМОСТКАХ

После закрытия исторического здания домашними гримерками для артистов станут комнаты Второй сцены БДТ на Каменном острове. Там же расположится художественно-постановочная часть. Декорации, костюмы и реквизит оставят в новых зданиях театрального комплекса на Фонтанке. Большую часть демонтированного оборудования отправят на склады, но часть техники для света, звука и видео театр возьмет с собой на чужие подмостки.

Самым сложным и долгим будет демонтаж и обратная сборка сцены-трансформера. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Сцена БДТ уникальна по техническим возможностям, поэтому не все спектакли получится показывать в других театрах. Среди них – «Три толстяка», «Человек», «Что делать», – отмечает директор. – Но мы подобрали площадки, которые позволят полноценно показывать спектакли «Пьяные», «Гроза», «Слава», «Несолнечный город», «Три сестры», «Жизнь впереди» и «Крещенные крестами».

Уже в апреле постановки БДТ примут Александринка, МДТ, «Балтийский дом», ТЮЗ. Также для зрителей продолжит работать Вторая сцена БДТ (Каменноостровский театр).

На время ремонта кресла зрительного зала демонтируют, а живопись и лепнину закроют покрытием. Фото: Артем КИЛЬКИН

– В отпуск артисты уйдут на то же количество дней, как и всегда, но, возможно, на одну-две недели раньше, так как мы зависим от репертуарных планов дружественных театров, – добавляет Архипова.

На сегодня БДТ разрабатывает проект передвижного театра, который будет состоять из надувных модулей. Надувной театр сможет вместить до 500 зрителей.

ДОСЛОВНО:

Татьяна АРХИПОВА, директор БДТ имени Товстоногова:

– Многие спрашивают: неужели театр не следил за ходом ремонта? И в пример приводят хорошего хозяина, который всегда наблюдает за тем, как дома в ванной кладут кафель. Конечно, в областях, в которых сотрудники театра компетентны, они следили за работами. Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий вместе с главным художником театра Эдуардом Кочергиным вовремя добились замены устаревшей сцены на сцену-трансформер. В театре успели отменить нелепые решения вроде вентиляционной трубы, проходящей посередине гримерки великой актрисы БДТ, тщательно следили за реставрационными работами.

Но как сотрудники, которых даже не пускали на территорию театра во время работ по фундаменту и подвалу, могли узнать, что раствор бетона, закачанный в основание здания, в четыре раза менее водонепроницаемый? Или что гидроизоляция сделана не по всему периметру, а буквой «П»? Подобных примеров много. Контроль строительных работ должны вести органы технического надзора и специализированные службы, а не люди, чья профессия – выпуск и показ спектаклей.