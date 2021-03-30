Свое кино, ремонт и общественное пространство: Новый директор «Ленфильма» рассказал, как изменится легендарная киностудия

Одной из первых должна появиться "кино-улица", наполненная разными активностями: от граффити до медиафасадов и кинотеатра под открытым небом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Легендарный «Ленфильм» ждет новая жизнь. В ближайшие годы киностудия, страдавшая под тяжестью многомиллионных долгов, восстанет из пепла и вновь превратится в точку притяжения людей и кузницу талантов. Об этом во вторник, 30 марта, на встрече с вице-губернатором Борисом Пиотровским рассказал новый директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

«МИРНАЯ» ВОЙНА И ОСТАТКИ ДОЛГОВ

Процесс возрождения киностудии, по словам Щербакова, уже начался. Долг перед основным кредитором – банком ВТБ – погашен полностью, по процентам (это 631 миллион рублей) планируют рассчитаться к середине 2022 года собственными силами. Параллельно «Ленфильм» будут ремонтировать, модернизировать, «оживлять» и насыщать новыми активностями и смыслами.

В планах - реконструкция самого большого павильона, пятого. В нем планируют разместить новую работу команды "Невский баталист". Фото: Олег ЗОЛОТО

- К середине 2022 года мы планируем организовать полноценное общественное пространство на сквозной пешеходной улице, которая проходит по территории киностудии и соединяет Кронверкскую улицу с Кронверкским проспектом, - рассказал директор «Ленфильма». – Заборы и ворота мы там ликвидируем, скорее всего, к майским праздникам, чтобы все желающие могли туда зайти, прогуляться, посмотреть на наши замечательные граффити и съемочные павильоны. После, в течение года, будем постепенно это пространство развивать. Задумок достаточно – это и медиафасады и кинотеатр под открытым небом и многое другое.

К слову о фасадах – их тоже планируется в ближайшие годы отремонтировать и облагородить. Больше всего работы предстоит по пятому павильону – самому большому на киностудии, размещенному в историческом здании Петербургского центрального рынка. Ему руководство «Ленфильма» намерено вернуть исторический облик: в частности, снова открыть зашитые гипсокартонном окна, опоясывающие верхний уровень. Кроме того, павильону, который по причине своих колоссальных размеров не пользуется большой популярностью у кинематографистов, нашли применение: там разместится новая работа команды «Невский баталист», колоссальная трехмерная панорама, которая будет рассказывать о судьбах людей, причастных к созданию кино в довоенное и военное время. Экспозицию планируют разместить в павильоне на правах аренды минимум на три года. Если все сложится хорошо, посмотреть на нее можно будет уже этой зимой.

По словам нового директора киностудии Михаила Щербакова, большинство концепций еще нужно согласовать с советом директоров. Но начало, как говорится, положено. Фото: Олег ЗОЛОТО

«ОТ ДРАМ ДО УЖАСОВ»

Кроме того, на «Ленфильме» планируют возобновить производство собственных кинокартин.

- Думаю, четыре ленты получится запустить в работу уже в этом году, - поделился Федор Щербаков. – Подробности пока что раскрывать не буду – мы посвятим этому отдельную пресс-конференцию. Скажу лишь, что рассматриваются самые разные жанры: от драмы до хорроров. Кроме того, в планах производство как минимум одного сериала. С учетом того, что время производство полномасштабного кино – это в среднем два года, первые картины, полностью созданные «Ленфильмом», я думаю, зрители смогут увидеть где-то в 2023 году.

Решается вопрос и с «золотой коллекцией» - сборником из более чем тысячи классических картин «Ленфильма». На протяжении практически двадцати лет «золотая коллекция» принадлежала в силу обстоятельств принадлежала посторонним людям, а сама студия не получала с нее ни копейки. Теперь ситуация изменилась: «Ленфильм» уже вернул себе права на интернет-показы, и в этом году руководство планирует получить с них первые прибыли. Дело – за права на показы фильмов коллекции по телевизору, этот вопрос сейчас тоже решается.

Борис Пиотровский (на фото в центре) вошел в состав Совета директоров "Ленфильма" и пообещал студии всяческую поддержку со стороны Смольного. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока значительная часть изменений на студии находится на этапе концепций - чтобы начать воплощать их в жизнь, нужно одобрение совета директоров. Но тем не менее жизнь на «Ленфильме» наконец-то начинает налаживаться. И город со своей стороны готов киностудии всячески помогать – так, сам вице-губернатор Борис Пиотровский (он, кстати, вошел в Совет директоров «Ленфильма» и в ближайшие неделю-две должен официально «вступить в должность») пообещал, что Смольный окажет легендарной студии любое необходимое содействие.

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