Самый большой павильон «Ленфильма» хотят отдать под военную панораму

Пятый павильон - самый большой на киностудии «Ленфильм». В последние годы он служит в основном площадкой для проведения разнообразных выставок и фестивалей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятом павильоне киностудии «Ленфильм» может появиться новая трехмерная панорама мастерской «Невский баталист», создавшей «Прорыв» и «Память говорит». Панорама займет пятый павильон – самый большой на «Ленфильме». Об этом во вторник, 30 марта, рассказал на встрече с вице-губернатором Борисом Пиотровским новый директор киностудии Федор Щербаков.

- В ближайшее время мы начнем ремонт и реконструкцию пятого павильона, - отметил Щербаков. – Сейчас мы смотрим разные подходы, в том числе – размещение новой панорамы от «Невского баталиста». Инициатива прекрасная, ребята молодцы, мы их всячески поддерживаем и надеемся, что совет директоров даст добро.

Об инициативе создания трехмерной военной панорамы в пятом павильоне «Комсомолка» уже писала. Сама команда «Невского баталиста», напомним, рассказывала, что планирует создать панораму, которая показывала бы историю через судьбы людей, причастных к созданию кино в довоенные и военные годы.

- Я надеюсь, что он заработает уже с октября-ноября, - констатировал директор «Ленфильма». – Но надо понимать, что экспозиция в любом случае будет временной и размещаться у нас на правах арены. Минимальный срок – три года.