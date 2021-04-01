«Расчленил ее и уехал с любовницей в Сочи»: Как следователи 10 лет шли по следу главного нефролога Петербурга, обвиненного в убийстве жены-гинеколога

Нефрологу предъявили обвинения Фото: Мариинская больница

Загадочную пропажу известного в Санкт-Петербурге акушера-гинеколога Ирины Земченковой не могли раскрыть 11 лет. Врач вышла на работу в свой выходной день 23 февраля 2010 года и больше ее никто не видел. Десятки волонтеров, сотни листовок о розыске 50-летней женщины, частный детектив - все тщетно. Спустя несколько лет Земченкову все-таки признали погибшей, хотя тело не нашли до сих пор.

Супруг Ирины – главный нефролог Петербурга, завотделением Мариинской больницы Александр Земченков - сразу после произошедшего начал новую жизнь. Женился на другом враче, в браке с которым у него родилась дочка. А вот отец пропавшей не мог так просто смириться со смертью дочери и годами писал сотни обращений во все инстанции. И сработало. Спустя 11 лет следователи задержали … влиятельного в медицинских кругах вдовца.

«ОБА – ИЗ ДИНАСТИИ ИЗВЕСТНЫХ ВРАЧЕЙ»

Земченковых всегда считали образцовой парой из династий врачей. Будущие супруги познакомились в студенчестве. Как вспоминают родственники, их свела судьба. Александр в первый год не поступил в Первый медицинский университет, поэтому работал дворником в Петропавловской крепости. Вторая попытка была успешнее - так он попал в группу, где училась обаятельная Ирина.

Ирина пропала 11 лет назад Фото: СОЦСЕТИ

Отец Ирины доктор ветеринарных наук, профессор Геннадий Кононов. Он считается основоположником и руководителем Ленинградской школы ветеринарной акушерско-гинекологической эндокринологии. В свое время был ректором Ленинградского ветеринарного института, заслуженный деятель науки РФ. Сейчас ему 91 год, но он так и не оставил преподавание. Мать женщины тоже была известным медиком, работала в Институте акушерства и гинекологии.

Как и Ирина, Александр пошел по стопам отца. Глава семейства Земченковых был главным нефрологом Тверской области, его мать и сестра – как и будущая жена – акушерки.

- Он очень приятный был, так красиво ухаживал за дочкой до последнего дня, всегда был обходительный, - рассказал «КП-Петербург» отец Ирины. - Не скандалист, каких-то серьезных ссор у них не было.

В браке супруги прожили около 30 лет, растили троих детей. На момент пропажи гинеколога сыну было 27 лет, дочерям - 22 и 13 лет. Дети помнят до сих пор, что их родители безумно любили друг друга, такого исхода, по их словам, ничего не предвещало…

«УШЛА НА РАБОТУ И ПРОПАЛА»

В последний раз Геннадий Кононов видел свою дочь за два дня до пропажи. Супруги с детьми приехали к нему 21 февраля поздравить с наступающим Днем защитника Отечества...

Женщину искали десятки людей Фото: СОЦСЕТИ

- 21 числа они приехали, поздравили меня. У них в этот день были хорошие отношения, Александр был очень вежлив с дочкой, перед уходом помог ей пальто надеть. Я не подозревал, что в их отношениях может быть что-то не так, - вздыхает Кононов. - 22 февраля у дочери был операционный день, она провела две плановые операции в роддоме, после чего с девчонками пошла в театр. Я с ней в этот день не разговаривал.

У Геннадия Кононова и Ирины была традиция – каждый выходной они созванивались в 8 утра. Так должно было быть и 23 февраля, но вместо дочери отцу позвонил сам Земченков.

- Он позвонил мне в 8 утра, сказал, что дочка поздно пришла из театра, поэтому еще спит, попросил ее не беспокоить, - вспоминает отец Ирины. – Что удивительно, ни до этого, ни после этого он мне никогда сам не звонил.

Дальше Земченков тут же позвонил дочерям с телефона своей жены, спросил, как у них дела. Детей дома в ту ночь не было - они ночевали с друзьями на даче.

Как расскажет потом следователям сам Земченков, который заявил о пропаже жены, Ирина проснулась и сказала, что ей нужно в выходной день проведать пациентов. Примерно в 11:30 она вышла из дома и направилась в роддом имени Снегирева. Но до работы так и не дошла. По словам мужа, он и сам звонил ей, но она была недоступна. В тот же день обеспокоенный Геннадий Кононов позвонил зятю. Александр сказал ему, что Ирина на работе, а он гуляет с детьми (которые на самом деле были на даче).

Ирина якобы уехала на работу и пропала Фото: СОЦСЕТИ

К слову, не сразу, но сыщики все же отсмотрели записи с камер наблюдения. Сделали это с задержкой, поэтому с ближайших камер они были уже стерты. Но те, что есть в округе, показали – из дома в тот день Ирина не выходила…

«ИЗ-ЗА ЛЮБОВНИЦЫ НЕ УБИВАЮТ?»

Заявление о пропаже Ирины первым напишет не муж, а именно ее отец. Он сам объезжал следователей и сыщиков. Тогда впервые ему и открылась страшная правда о зяте.

- Я пришел сначала к начальнику следственного отдела, он мне сказал: "Ваша дочь, наверное, влюбилась и уехала куда-то!" – негодует Кононов. - Никто ничего не делал, была волокита, мое заявление только 5 марта попало на стол в уголовный розыск. Я подключил свои связи. Я знаю Константина Эрнста, поэтому я ему позвонил и попросил помочь. Костя прислал съемочную группу, и на передаче «Жди меня» рассказали историю пропажи моей дочки. После этого меня пригласили в уголовный розыск, там сидели три полковника, они мне сказали: «А вы знаете, что у вашего зятя была любовница?». Я, конечно, не знал. Но ответил им: «Я ведь не мальчик, если бы из-за любовницы убивали жен, вы все были бы вдовцами».

На допрос по поводу зятя вызывали и мать Ирины. Силовики до сих пор помнят ее слова: «О лучшем зяте я и не мечтала». Такого же мнения об Александре был и сам Кононов.

Муж даже нанял детектива для поиска жены Фото: СОЦСЕТИ

- После пропажи дочери моей жене было очень плохо, она лежала. В этот момент Сашка приходил и сам начинал мыть нам полы на коленях. Я ему говорил: «Нам неудобно, как-то неприлично это. Но он отвечал: «Нет, здесь нет никаких вопросов», - вспоминает отец Ирины. - У него с моей дочерью, да и с нами, были добрые отношения. Тут ничего сказать не могу.

Свою жену искал и сам Александр. Он даже нанял частного детектива для этого. Так вышло, что этого же детектива нанял и отец Ирины Геннадий.

- Роман с этим врачом Антониной (имя изменено, – прим.ред.) у зятя начался еще при живой дочери, - вздыхает Геннадий Кононов. – Я долго не верил в это. Я обратился за помощью к детективу, и он мне сказал: «А вы знаете, я уже занимаюсь поисками, меня нанял ваш зять». В итоге этот детектив собрал всех подружек Ирины, одна ему и сказала: «Ирка нам говорила, что у Сашки, вроде, есть любовница». Отсюда и начали крутить эту историю. Но я все равно сомневался.

«ПОСЛЕ ПРОПАЖИ ЖЕНИЛСЯ НА ЛЮБОВНИЦЕ»

Окончательно в новом романе Александра отец пропавшего врача окончательно убедился уже через четыре месяца.

- Прошло пять месяцев, ищем и ищем Ирину, - вспоминает Кононов. - Я никак не мог поверить, что Иры нет. Меня пригласили к следователю, я ему говорю: «Мой зять уехал на 10 дней в Краснодарский край». Потом мне звонят через час, говорят: «Он вас обманул, там его любовница, он полетел с ней отдыхать в Сочи». Я все равно не верю. Мне отвечают: «Они возвращаются через три дня». Я сразу сказал, что изобью их, меня просили этого не делать. Но я все равно поехал их встречать, смотрю, он ее ведет за ручку. Я догнал их и своим костылем как дал им между рук. Они расцепились и побежали. Я не знаю, что могло произойти у Саши. Эта дама... Я читал ее допрос. Она дочка директора птицефабрики, на 1 курсе университета она стала жить с кавказцем, родила от него, вышла замуж, через полтора года развелась. Потом вышла замуж за сына известного профессора Гуревича, тоже полтора года с ним была. И за два месяца до исчезновения моей Ирины развелась с ним. Ей карьерный рост нужен был. А ведь Саша Земченков был ее руководителем. Он уже тогда был главным нефрологом, а она заведуюшая отделением искусственной почки.

Врача не могут найти 11 лет Фото: СОЦСЕТИ

Через полтора года после ссоры с Александром отец Ирины снова стал общаться с зятем. Тот настоятельно просил признать свою жену мертвой.

- Время лечит, все забылось. Общие дела были какие-то, поэтому общались. Он меня познакомил с врачом, который меня оперировал. Я никогда не буду считать дочку мертвой. Но он подал в суд, что она исчезла. Ему надо было жениться на этой стерве. И потом я как-то пришел в отделении, смотрю, у него на пальце кольцо - женился. Спросил его: «Зачем она тебе?». Он ответил: «Нужна». Это произошло примерно через 8 лет после исчезновения дочки.

«ГЛАВНЫЙ НЕФРОЛОГ ПЕТЕРБУРГА РАСЧЛЕНИЛ ЖЕНУ?»

В октябре 2020 года Геннадий Кононов написал письмо главе СКР Александру Бастрыкину. Помощница главного следователя России тут же перезвонила ему и сказала, что Бастрыкин хочет с ним поговорить.

- Назначили совещание по видео: со мной, Бастрыкиным и следователями Петербурга, - поясняет Кононов. – И все закрутилось.

В итоге 31 апреля, спустя 11 лет, следователи задержали Александра Кононова по подозрению в убийстве жены. Сейчас ему уже предъявили обвинение.

- Были проанализированы показания допрошенных ранее свидетелей, а также выявлены и допрошены новые, - делятся в ГСУ СКР по Петербургу. - Так, было установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая вообще не должна была работать и не выходила из дома. Задержан 60-летний заведующий отделением одной из больниц города. Мужчина был допрошен с применением полиграфа. Указанные сведения в совокупности с другими вновь добытыми доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения.

По версии следствия, главный нефролог Петербурга не только убил, но и расчленил свою жену. Якобы она узнала о любовнице и вышла ссора, закончившаяся трагедией. Удивительно, но сам отец Ирины не верит, что преступником был его зять. Не верят в это и дочери Ирины.

- По характеру он не способен на убийство, я не хочу в это верить, - делится отец женщины. - Есть пять или шесть версий дополнительных, которые никто не исследовал. За два месяца до исчезновения моя дочка дежурила в роддоме. Она врач высшей квалификации, у женщины тяжелые роды, она сначала села принимать роды. Но в это время привозят женщину в коме, у нее воды отошли, ее надо было оперировать. Допуск к этому был только у моей дочки. Она пошла оперировать, а женщину, у которой принимала роды, передала другому врачу. В итоге операция прошла успешно, ребенок родился живой, а дама вышла из комы. Но та женщина, которую дочь передала другому врачу, родила мертвого ребенка. В итоге к ней в роддом приходили выяснять отношения. Эту даму даже допрашивали, но он отрицает свою причастность. Да и вообще, где тело?

В ближайшее время следователи предъявят обвинение Александру. Ему грозит до 15 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сразу женился на любовнице»: Главного врача-нефролога Петербурга задержали по подозрению в убийстве жены 11-летней давности

Женщина пропала 23 февраля 2010 года. Муж клялся, что она исчезла по дороге на работу в роддом, но его страшная тайна все равно вскрылась (подробности)

В День защитника Отечества в Петербурге пропала женщина-врач

Ирина Земченкова до сих пор не вернулась домой (подробности)