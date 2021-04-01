«У нас есть шансы»: Главный нефролог Петербурга, обвиненный в расчленении жены, искал ее через передачу «Жди меня»

Врач-нефролог просил помощи в поисках жены Фото: "Жди меня". 1 канал

В Санкт-Петербурге раскручивается детектив длиной в 11 лет. Следователи обвинили главного врача-нефролога города, завотделением Мариинской больницы Александра Земченкова в убийстве и расчленении своей жены – известного врача-гинеколога Ирины Земченковой. Медик пропала 23 февраля 2010 года. Последним, кто ее видел, был именно Александр. Он рассказал, что жена утром ушла на работу в роддом в свой выходной, чтобы проведать пациентов, после чего ее больше никто не видел. В это же время Ирину искали волонтеры, 24 марта 2010 года было возбуждено уголовное дело по статье Убийство. Но Ирину не нашли ни живой, ни мертвой. В итоге семья наняла частного детектива, но он тоже не помог. Отчаявшись, семья пошла на передачу «Жди меня». Попасть туда удалось через Константина Эрнста, с которым знаком отец пропавшей - известный врач Геннадий Кононов.

- В тот день мама утром поехала на работу проверить больных, - начинала сюжет передачи дочка Ирины Екатерина. - Обычно она ездит на машине, но в этот день поехала на метро. Самый кратчайший путь до станции Петроградской - через двор, тут метров 150. А дальше выход на Большой Проспект. У нас есть во дворе мужчина-охранник, который сидит у шлагбаума. У него спросили, он знает маму в лицо, но сказал, что ее не видел. Да и отец просматривал камеру на станции «Петроградской», я смотрела все близлежащие камеры. В метро она не входила. Мои друзья-студенты и брат расклеивают постоянно объявления о пропаже.

Дочь Ирины рассказывала, как отец искал ее мать Фото: "Жди меня". 1 канал

Отец Ирины был уверен, что дочь действительно поехала на работу.

- Я лично 200 объявлений вручил выходящим из метро «Петроградская», супруг ее до 6 утра объехал все больницы в поисках. Ничего не обнаружил. И уже 24 февраля в 11 часов было заявлено в милицию о пропаже. Предшествующий день перед исчезновением у дочки была операция. Поэтому она сочла нужным, видимо, это была врачебная интуиция, что надо посмотреть ту больную, которую она оперировала. Но до работы она не доехала.

Охранник двора подтвердил – Ирина в тот день там не появлялась.

- Двор, конечно, здесь большой, но народу мало было в тот день, я заметил, если бы она стояла на дороге, это бы зафиксировали. А так нет, никого не было, все пусто было, я даже удивился. А потом понял, что 23 февраля народ отдыхает, - разводил руками охранник Алимзан.

Отец Ирины сам позвонил Эрнусту за помощью Фото: "Жди меня". 1 канал

Друзья и подруги Ирины сокрушались, как человек мог пропасть средь бела дня.

- Совершенно не понимаем, как такое могло произойти, - поделилась недоумением подруга Ирины Нелли. – Я одна из последних, кто ее видел, мы ходили в театр 22 февраля. Было весело и хорошо, была теплая, дружеская встреча. Каких-то проблем, за которыми последовало это исчезновения, у нее не было. Это как гром среди ясного неба.

Ирина, по словам мужа, пропала по пути на работу Фото: "Жди меня". 1 канал

Завершал передачу как раз муж Ирины, главный нефролог Петербурга Александр Земченков.

- Мы очень надеемся, очень верим, что помощь аудитории программы «Жди меня» даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру, что мы получим какую-то информацию, пусть самую незначительную, но дающие нам путь поиска, путь надежды. Очень рассчитываем на любое ваше содействие, - пронзительно завершил передачу Земченков.

У Ирины осталось трое детей Фото: "Жди меня". 1 канал

Только потом, спустя 11 лет, станет известно, что в момент пропажи Ирины Земченков, судя по всему, уже крутил роман с другим врачом. Уже через четыре месяца после исчезновения жены врач, по словам отца Ирины, поехал с любовницей в Сочи. Сейчас она его жена, они вместе растят общего ребенка. У самой Ирины без мамы остались трое ее детей.

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