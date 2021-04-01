«Поднимите за нас бокальчик рассола»: Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил руки, объявила о беременности

Маргарита Грачева готовится в третий раз стать матерью. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка Маргарита Грачева, которой ревнивый муж отрубил обе руки, объявила о том, что ждет третьего ребенка. Напомним, в роковой день супруг с женой отправили двух сыновей в детский сад. После этого мужчина внезапно увез ее в лес, где и совершил жестокое преступление. К счастью, левую кисть Маргариты удалось спасти, а для второй руки позже сделали современный протез.

Женщина заново училась жить, но в депрессию не впала – продолжила работать и воспитывать сыновей. Недавно она даже написала мотивационную книгу на примере своей истории. Тем временем все успешно сложилось и на любовном фронте – в 2020 году Маргарита пришла со своим новым мужем Максимом в студию «Радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM, где рассказала об их знакомстве и совместной жизни, полной радости и поддержки.

Маргарита выставила милую фотосессию с "животиком" в Сети. Фото: instagram.com/margoritka1211

И вот, супруги решились стать родителями. Пол малыша Маргарита пока не раскрывает, как и примерной даты родов.

- В ближайшем будущем нас станет на +1 больше. Надеюсь, вы искренне порадуетесь за нас, поднимете бокальчик рассола и закусите соленым огурчиком, - обрадовала Маргарита своих подписчиков в Instagram, сопроводив новость милой фотосессией с «животиком», детьми и супругом.

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