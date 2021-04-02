Полный список всех маршруток, которые отменят из-за транспортной реформы в Петербурге в 2022 году

Узнали, какие маршрутки отменять в Петербурге летом 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Стало известно, как будет устроена сеть общественного транспорта в Петербурге после грядущей в 2022 году реформы. Проект документа опубликовали накануне на сайте Смольного, сейчас он находится на антикоррупционной экспертизе. Из него следует, что в июле 2022 года в городе должны полностью перестать работать 238 маршруток. Исчезнувший транспорт с буквой «К» планируют восполнить сотней новых автобусов, а также частичным изменением трассы существующего транспорта. «КП-Петербург» собрала полный список маршруток, которые отменят в связи с транспортной реформой в 2022 году.

Какие маршрутки отменять во время транспортной реформы в Санкт-Петербурге в 2022 году:

К-01 Станция метро «Проспект Просвещения» - Тихоокеанская ул. д. 1 корп. 1

К-1 Станция метро «Нарвская» - наб. кан. Грибоедова, д. 54-56

К-1МЕГА Станция метро «Проспект Просвещения», пр. Энгельса, д. 141 - ТК «МЕГА Парнас»

К-2 Ж.-д. станция Лигово - Никольская пл.

К-2МЕГА Гражданский пр., д. 124 - ТК «МЕГА Парнас»

К-3 Московский пр., д. 1 –пос. Шушары, Школьная ул.

К-3МЕГА ул. Дыбенко у Товарищеского пр. - ТК «МЕГА Дыбенко»

К-4 ул. Красного Текстильщика (Единый центр документов) - Площадь Александра Невского

К-4МЕГА Станция метро «Ломоносовская» ул. Полярников, напротив дома 17-ТК «МЕГА Дыбенко»

К-6 Станция метро «Новочеркасская» (Новочеркасский пр., д. 26) - ул. Академика Константинова, д.1

К-6К Уральская ул. у парка Декабристов - пл. Стачек, д. 5

К-7 Садовая ул., д. 39-41 - наб. р. Фонтанки, д. 201

К-8 Станция метро «Площадь Александра Невского» - Октябрьская наб., д. 118 корп. 1

К-9 на пересечении ул. Академика Константинова с пр. Науки - ул. Карпинского

К-10 Станция метро «Василеостровская» (9-я линия В.О., д. 44) - на пересечении пр. Просвещения и Выборгского шоссе

К-10А пос. Бугры, Шоссейная ул., д. 28 - станция метро «Политехническая» (нечетная сторона Политехнической ул., напротив д. 26)

К-11к Автобусная станция «Троицкое поле» - ж.-д. станция Предпортовая

К-12 торговый дом «Максидом» - на пересечении ул. Коллонтай и ул. Лопатина

К-13 Станция метро «Московская» (северный проезд ул. Типанова) - Авиагородок, ул. Пилотов, д. 34

К-14 Станция метро «Пионерская» - Глухарская ул.

К-16 Станция метро «Площадь Александра Невского» - станция метро «Купчино» (Балканская пл.)

К-17 Станция метро «Ладожская» (пр.Энергетиков, угол Уткина пер.) - Торжковская ул., д. 1

К-20 Станция метро «Нарвская», пл. Стачек, д. 5 - ж.-д. ст. Сергиево

К-23 Станция метро «Старая Деревня» (Торфяная дор., д. 6) - Комендантский пр., д. 50, корп. 5

К-25 Станция метро «Владимирская» - Балканская пл.

К-28 Гостиница «Карелия»-гостиница «Карелия» (кольцевой)

К-28К ул. Коммуны - Финляндский вокзал

К-29 ул. Бабушкина у бульвара Красных Зорь - ул. Солдата Корзуна

К-30 Уральская ул., д. 29, ТЦ «Лента» - Богословское кладбище (Кондратьевский пр., угол пр. Мечникова)

К-31 пл. Конституции (Ленинский пр.) - Б. Смоленский пр. у ул. Пинегина

К-32 Новосмоленская наб., д.6 - станция метро «Ладожская» (пр. Энергетиков, угол Уткина пер.)

К-35 Станция метро «Ленинский пр.» - микрорайон «Балтийская Жемчужина»

К-36 Сенная пл. - пл. Конституции

К-39 Станция метро «Московская», Московский пр., д. 197 - Аэропорт Пулково-1

В июле 2022 года в Петербурге должны полностью перестать работать 238 маршруток. Фото: Олег ЗОЛОТО

К-40 Станция метро «Удельная» - Земской пер.

К-41 ул. Васи Алексеева, напротив дома № 1 - ТЦ «Жемчужная Плаза»

К-43 Станция метро «Московская» (южный проезд ул. Типанова) - пр. Героев (остановка «Школа»)

К-44 Уральская ул., д. 33 - 2-3-я линии В.О., угол Среднего пр. В.О.

К-45 Станция метро «Купчино», Балканская пл. - пересечение ул. Маршала Казакова и пр. Героев

К-49 Станция метро «Проспект Ветеранов» (бульвар Новаторов, д. 73) - Народная ул. у пр. Большевиков

К-51 Боковой проезд Пискаревского пр. (Пискаревский пр., д. 40) - боковой проезд Пискаревского пр. (Пискаревский пр., д. 40)

К-52 ул. Бурцева - станция метро «Проспект Ветеранов»

К-53 Станция метро «Купчино», Балканская пл. - Тепловозная ул., д. 32

К-53А Станция метро «Площадь Александра Невского-2» - станция метро «Купчино», Балканская пл.

К-55 Станция метро «Пионерская» - Земский пер.

К-56 Станция метро «Купчино», Балканская пл. – ТК «МЕГА Дыбенко»

К-58 ул. Сикейроса у д. 7 корп.1 - пр. Культуры

К-60 Станция метро «Автово» (пр.Стачек, д. 90) - пр. Народного Ополчения, д. 205

К-62 ул. Кораблестроителей - Балтийский вокзал

К-65 Станция метро «Пионерская» - ул. Демьяна Бедного

К-66 ул. Червонного Казачества - Канонерский ост-в, д. 11

К-67 Балтийский вокзал - Канонерский ост-в, д. 11

К-68 Станция метро «Проспект Ветеранов» - ул. Чекистов

К-68А Станция метро «Проспект Ветеранов» - микрорайон Ленино

К-71 Станция метро «Старая Деревня» - Глухарская ул., д. 4

К-72 На пересечении пр. Просвещения и ул. Хошимина – ул. Бутлерова, д.36

К-76 Комендантский пр., д. 4, корп. 3 - БКЗ «Октябрьский», (напротив дома N 17 по Лиговскому пр.)

К-79 Станция метро «Пионерская» - пр. Королева

К-82 Станция метро «Купчино» - Софийская ул. угол ул. Димитрова

К-83 Станция метро «Улица Дыбенко» - станция метро «Девяткино»

К-86 Станция метро «Звездная» - Благодатная ул.

К-87 Станция метро «Ленинский проспект»- ж.-д. станция Лигово

К-88 Станция метро «Проспект Ветеранов» - ул. Стойкости

К-89 Станция метро «Проспект Ветеранов» - ул. Стойкости

К-90 Ржевская пл., д. 1 - Двинская ул., д. 17

К-91 Станция метро «Пионерская» - Глухарская ул.

К-91А Станция метро «Удельная»- Глухарская ул.

К-93 Школьная ул. - Суздальский пр.

К-94 Мебельная ул. - ул. Карпинского

К-95 На пересечении Гражданского пр. и Суздальского пр. - станция метро «Ладожская»

К-96 Станция метро «Купино», Балканская пл. – станция метро «Обухово», разворотная площадка

К-97 Тепловозная ул., д. 32 - ул. Коллонтай

К-99 Выборгское ш., д. 31 - пос. Бугры

К-101 ж.-д.станция Ручьи - Шуваловский пр. у Планерной ул. (на четной стороне Шуваловского пр., напротив дома № 13, корп. 1)

К-102 Станция метро «Проспект Большевиков» - Светлановский пр.

К-103 Ленинский пр., д. 128 (станция метро «Ленинский проспект») - г. Петергоф, Собственный пр., д. 44

К-107 Боковой проезд нечетной стороны Пискаревского пр. между ул. Куракина и Репнинской ул. - Инженерная ул., д. 4

К-108 Станция метро «Парнас» - станция метро «Парнас»

К-111 Станция метро «Кировский завод» - ул. Доблести

К-114 Б. Смоленский пр. у ул. Пинегина - Счастливая ул.

К-115 Московский пр., д. 1 - Канонерский о-в, д. 11

К-116 ул. Книпович, 11А - Звездная ул., д. 8

К-118 Станция метро «Ладожская», (пр.Энергетиков, угол Уткина пер.) - станция метро «Удельная» (Костромской пр., угол Елецкой ул.)

К-119 ул. Полярников, напротив дома № 5- Октябрьская наб., д. 118, корп. 1

К-120 Наличная ул. - станция метро «Петроградская», пл. Шевченко

К-123 ул. Прокофьева - станция метро «Ладожская»

К-127 Станция метро «Спортивная» - пр. Королева

К-130 Станция метро «Ленинский проспект» - ж.-д.станция Сосновая поляна

К-131 Гребной канал - ж.-д. станция Ручьи

К-137 Финляндский вокзал - станция метро «Улица Дыбенко»

К-142 Станция метро «Ленинский проспект» - ул. Доблести

К-149 Станция метро «Спортивная», Дворец спорта «Юбилейный»-проезд к гипермаркету «Ряды»

К-152 Боткинская ул., д. 1 – ул. Руднева

К-153 ТК«МЕГА Дыбенко» - пр. Косыгина

К-155А Станция метро «Проспект Большевиков» - станция метро «Проспект Большевиков» (кольцевой)

К-155Б Станция метро «Проспект Большевиков» - станция метро «Проспект Большевиков» (кольцевой)

К-157 пр. Культуры - Выборгское шоссе, д. 11

К-161 ул. Лопатина - ул. Бадаева

К-162 Капитанская ул., угол Морской наб. - Морская наб., д. 9, у пл. Европы

К-163 Манежный пер. - станция метро «Проспект Большевиков»

К-165 Станция метро «Проспект Ветеранов» - ж.-д. станция Сосновая поляна

К-166 Станция метро «Старая Деревня» (Торфяная дор., д. 6) - станция метро «Старая Деревня» (Мебельная ул., д. 1)

К-167 Манежный пер. - ул. Осипенко

К-168 Станция метро «Пионерская» - пересечение Комендантского пр. и Шуваловского пр.

К-169 ул. Трефолева д.47 - Садовая ул., д. 37

К-171А пл. Конституции, д. 7 -пл. Конституции, д. 7 (кольцевой)

К-171Б пл. Конституции у дома № 48, литера А, по Новоизмайловскому пр. - пл. Конституции у дома № 48, литера А, по Новоизмайловскому пр. (кольцевой)

К-175 ТРК «Северный Молл», пр. Культуры, д. 41 - Уральская ул., у парка Декабристов

К-176 ТК «МЕГА Парнас» - Кондратьевский пр.

К-177 Станция метро «Нарвская» - Финляндский вокзал

К-178 Финляндский вокзал - ул. Фёдора Абрамова

К-179 Станция метро «Старая Деревня» - пр. Королева

К-179А Станция метро «Старая Деревня»- Новоколомяжский пр., д. 13

К-184 Станция метро «Проспект Ветеранов» - ул. Летчика Пилютова, д. 12

К-188 пр. Энгельса у дома № 111, корп. 1 - Лужская ул. у дома № 4, корп. 1

К-191 Финляндский вокзал - ул. Демьяна Бедного

К-193 Станция метро «Старая Деревня» - пр. Маршака, 28

К-195 Садовая ул., д. 39-41, Сенная пл. - ул. Партизана Германа

К-199 ул. Николая Рубцова – станция метро «Гражданский проспект»

К-200 пр. Энгельса у дома № 124, корп.1 - боковой проезд Северного пр. у дома № 26/1

К-201 ул. Ленсовета, д. 88 - совхоз им. Тельмана, разворотное кольцо на автомобильной дороге «Колпино - Ям-Ижора»

К-202 Станция метро «Купчино», Витебский пр. - г. Пушкин, Промышленная ул. д.17

К-208 Гражданский пр. 121/100-станция метро «Удельная» (четная сторона Удельного пр., напротив дома № 21)

К-210 Станция метро «Черная Речка» (ул. Савушкина, д. 7) - Ольгино, ЖК «Юнтолово» (у дома № 49, корп.5 по Юнтоловскому пр.)

К-212 пл. Репина - ул. Академика Лебедева

К-213 Московский пр., д. 1 - Авиагородок, ул. Пилотов, д. 61

К-214 Станция метро «Проспект Просвещения» - станция метро «Проспект Просвещения» (кольцевой)

К-216 Станция метро «Купчино», Витебский пр., чётная сторона - автобусная станция «Пр. Маршала Жукова»

К-217 Станция метро «Купчино» - бульвар Новаторов, д. 13

К-218 Ржевская пл., д. 1 - пр. Большевиков, д. 71

К-220Б ул. Полярников, напротив дома 5 – г. Колпино, Оборонная ул.

К-226 пр. Героев угол ул. Адмирала Черокова - станция метро «Московские Ворота»

К-227 ж.-д. станция Сортировочная - ж.-д. станция Сергиево

К-232 Станция метро «Удельная» - ЖК «Юнтолово»

К-234 ул. Маршала Казакова угол ул. Котина - станция метро «Проспект Ветеранов»

К-235 Станция метро «Проспект Ветеранов»- микрорайон «Балтийская жемчужина»

К-239 Станция метро «Проспект Большевиков» - станция метро «Рыбацкое»

К-240А Диагональная ул. (д. 2/12 по ул. Харченко) – Диагональная ул. (д. 2/12 по ул. Харченко)

К-240Б Диагональная ул. (д. 2/12 по ул. Харченко) – Диагональная ул. (д. 2/12 по ул. Харченко)

К-242 Станция метро «Ленинский проспект» - пр. Героев, д. 24

К-243 Станция метро «Удельная»- ул. Вербная

К-244 Станция метро «Удельная»- Десятинный пер. у Малой Десятинной ул.

К-245 Станция метро «Кировский завод»-Красное Село, Нарвская ул.

К-246 ж.-д. станция Лигово, пр. Народного Ополчения - станция метро «Купчино», Балканская пл.

К-249А Камская ул., д. 12-14 - станция метро «Приморская», Наличная ул., угол ул. Одоевского

К-252А Станция метро «Политехническая» - ул. Академика Байкова

К-253 Станция метро «Елизаровская» - станция метро «Купчино»

К-254 ТК «МЕГА Дыбенко» - Станция метро «Площадь Ленина»

К-258 Витебский вокзал - пр. Мечникова

К-259 Станция метро «Озерки» - ж.-д. станция Дибуны

К-261 Станция метро «Проспект Просвещения» - пос. Юкки (нечетная сторона Ленинградского шоссе напротив д. 22)

К-262 Финляндский вокзал - на пересечении пр. Просвещения и Выборгского шоссе

К-264 Пискаревский пр., д. 42, литера А-Б. Смоленский пр. у ул. Пинегина

К-269 Манежный пер. – ТК «МЕГА Дыбенко»

К-271 Станция метро «Ладожская», пр. Энергетиков, угол Уткина пер. - станция метро «Парнас» ул. Михаила Дудина

К-272 Тепловозная ул., д. 31 - пос. Металлострой, Центральная ул., д. 11

К-275 Тепловозная ул., д. 31 - пос. Металлострой, Плановая ул.

К-278А ул. Академика Байкова-ж.-д. станция Ручьи

К-279 Боковой проезд Мебельной ул. - Новоколомяжский пр., д. 13

К-283 На пересечении Выборгского шоссе и пр. Просвещения - Гренадерская ул., д. 10

К-284 пр. Просвещения, д. 87- станция метро «Проспект Большевиков»

К-286 Станция метро «Купчино» - г. Павловск, ул. Обороны

К-287 Станция метро «Московская», Демонстрационный проезд - г. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 1

К-289 Инженерная ул., д. 4 - пр. Энергетиков, напротив дома № 56 по пр. Маршала Блюхера

К-291 г. Колпино, Октябрьская ул. угол ул. Ижорского Батальона - г. Пушкин, вокзал, шоссе Подбельского

К-292 Станция метро «Купчино» - г. Колпино, ул. Ижорского Батальона

К-293А Станция метро «Шушары» - г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 39

К-294 Ростовская ул. - г. Пушкин, вокзал, шоссе Подбельского

К-296 Станция метро «Шушары» - Оборонная ул., д. 10

К-297 Станция метро «Проспект Ветеранов» - ж.-д. станция Сосновая поляна

К-298 Деревня Новая - станция метро «Гражданский проспект»

К-299 Станция метро «Московская» (Демонстрационный проезд) - г. Павловск, Звериницкая ул.

Исчезнувший транспорт с буквой «К» планируют восполнить сотней новых автобусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

К-300 Портовая ул. - г. Ломоносов, автобусная станция «Ломоносов, вокзал»

К-302 г. Сестрорецк, ул. Володарского - Приозёрная ул.

К-305 Станция метро «Старая Деревня» - пос. Песочное

К-305А Станция метро «Старая Деревня» - Приозёрная ул.

К-306 Казанский собор (Казанская ул., напротив Воронихинского сквера) - ж.-д. станция Сосновая поляна, разворотная площадка

К-322 Станция метро «Ладожская» (Уткин пер., угол пр.Энергетиков) - станция метро «Удельная», Костромской пр., д. 27

К-325 Станция метро «Удельная» - ж.-д. станция Ручьи

К-329 Станция метро «Проспект Ветеранов», бульвар Новаторов, д. 75 - дер. Ольгино

К-333 ж.-д. станция Сосновая Поляна - станция метро «Ленинский проспект»

К-339 Ленинский пр., угол пр. Героев - ТК«МЕГА Дыбенко»

К-342 Станция метро «Московская» (Демонстрационный проезд) - г. Пушкин - Садовая ул.

К-343 Станция метро «Проспект Ветеранов» - г. Ломоносов, вокзал

К-344 пр. Героев - ул. Салова у Волковского пр.

К-345 Станция метро «Купчино»- станция метро «Московские ворота», Московский пр., д. 103, литера Б

К-347 Станция метро «Московская» (Демонстрационный проезд) - г. Пушкин, Красносельское шоссе, д.68

К-350 Станция метро «Купчино», нечетная сторона Витебского пр. - Уральская ул., у парка Декабристов

К-354 г. Пушкин, Полоцкая ул. - станция метро «Купчино»

К-359А Уральская ул., 33 - Уральская ул., 33 (кольцевой)

К-359Б Уральская ул., у парка Декабристов - Уральская ул., у парка Декабристов (кольцевой)

К-365 Б. Смоленский пр. у ул. Пинегина - ул. Коллонтай у ул. Лопатина

К-367 Боковой проезд Парашютной ул. у дома № 56, корп. 1 - боковой проезд Пискаревского пр. у дома № 40

К-369 Станция метро «Ладожская», Уткин пер., угол пр. Энергетиков - станция метро «Петроградская»

К-373 пр. Мечникова угол Кондратьевского пр. - Новоколомяжский пр., д. 16

К-379 Станция метро «Старая Деревня» (Мебельная ул., д. 1) – станция метро «Пионерская»

К-385 Октябрьская наб., д. 118 - станция метро «Улица Дыбенко» (ул. Дыбенко, д. 27, корп. 1)

К-388 Станция метро «Купчино» - Ириновский пр.

К-389 Манежный пер. - пр. Мечникова, д. 36

К-400 Финляндский вокзал - г. Зеленогорск, вокзал

К-401 Станция метро «Волковская», разворотная площадка - станция метро «Новочеркасская», Заневский пр., д. 19

К-402 г. Красное Село, Октябрьская ул. - г. Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная ул.»

К-403 г. Красное Село, Красногородская ул., угол Нагорной ул. - станция метро «Московская» (южный проезд ул. Типанова)

К-404 пл. Балтийского вокзала - г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.50Д

К-405 Ленинградская пристань - Приморский пр.

К-407 пр. Энгельса, д. 141 - Кронштадт, Гражданская ул., угол пр. Ленина

К-417 Станция метро «Черная Речка» (четная сторона ул. Савушкина, напротив дома № 3) - г. Сестрорецк, Курортная ул.

К-418 Станция метро «Купчино»- пос. Шушары, Новгородский пр.

К-420 Ленинский пр., д. 128 (станция метро «Ленинский проспект») - г. Петродворец, Ботаническая ул., Чебышевская ул.

К-424 Портовая ул.- г. Петродворец, автобусная станция «Университет»

К-424А Портовая ул.- г. Ломоносов, автобусная станция «Ломоносов, вокзал»

К-425 Станция метро «Черная Речка» - г. Сестрорецк, ул. Володарского, д. 40

К-436 Станция метро «Проспект Просвещения» (пр. Просвещения, д. 15) - дер. Ненимяки

К-445А пр. Стачек, д. 90- г. Красное Село, Красногородская ул., угол Нагорной ул.

К-445б ул. Коммунаров д. 188, корп. 3 - станция метро «Проспект Ветеранов»

К-445в Станция метро «Проспект Ветеранов» - г. Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 50

К-449 Станция метро «Московская», южный проезд ул. Типанова - г. Красное Село, Геологическая ул., д. 75

К-469 Станция метро «Улица Дыбенко»- садоводство «Восход-1» (сезонный маршрут)

К-476 Станция метро «Ломоносовская»- пос. им. Свердлова

К-479 Станция метро «Звездная», ул. Ленсовета, д. 97- пос. Шушары, Школьная ул., д. 10

К-539 пр. Энгельса, д. 141 - пр. Энгельса, д. 141 (кольцевой)

К-690 Уральская ул., д. 29, ТЦ «Лента» - Школьная ул. (разворотная площадка напротив дома №124)

13А ул. Костюшко – Пилотов, д.61 (зима)

18А ул. Стойкости – станция метро «Ленинский проспект»

19 Белорусская ул. -молокозавод №4

25А автобусная станция «Крестовский остров» -Белоостровская ул.

51 ул. Грибакиных – Завод Железобетонных Изделий №1

59 Звёздная ул. - Карбюраторный завод

67А Двинская ул. - Канонерский остров

67Б Двинская ул. - Балтийский вокзал

110 станция метро «Старая Деревня» - мотель-кемпинг «Ольгино»

156 ул. Костюшко - ул. Костюшко, д. 82

169А ул. Подвойского - Ржевская пл.

306А пансионат «Дюны» -г. Сестрорецк, Курортная ул.

314 г. Сестрорецк, Курортная ул. - пос. Белоостров, Сестрорецкое шоссе

338 г. Павловск, ж.-д. вокзал - территория «Динамо»

372 г. Пушкин, Красносельское шоссе - г. Павловск, Звериницкая ул.

379А г. Павловск, вокзал - СНТ «Павловское-2»

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